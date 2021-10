Tham gia một bữa tiệc, gã đàn ông điển trai khoe với bạn của anh ta: "Cô ả hẳn bị chồng bỏ đói cả năm trời" mà không hề biết chồng của người tình đứng gần đó.

Ngoại tình là câu chuyện muôn thuở của hôn nhân. Không ít phụ nữ sau kết hôn vẫn có bồ bên ngoài. Lý do khiến phụ nữ ngoại tình đôi khi rất đơn giản, nhưng không phải đàn ông nào cũng thấu hiểu. Một khi đã yêu và nghiêm túc trong một mối quan hệ, phụ nữ sẵn sàng hi sinh và cho đi tất cả những gì họ có thể. Vì sống quá cảm xúc mà thiếu đi tính lý trí đã khiến họ cảm thấy buồn bã khi đàn ông vô tâm. Khi có những giây phút yếu mềm như vậy, họ rất dễ sa ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác.

Sydney Goodrich là một người phụ nữ như vậy. 23 tuổi, xinh đẹp, đảm đang, thạc sĩ toán học cao cấp, Sydney là "của hiếm" ở Mỹ những năm 1940. Cô kết hôn với bác sĩ nhi khoa Robert C.Rutledge nhưng anh quá bận rộn để dành thời gian cho vợ, thậm chí cho cả việc có con. Chính điều này đã đẩy cô vào vòng tay của Byron Hattman - nam đồng nghiệp điển trai, lực lưỡng, kỹ sư của Công ty Điện lực Emerson ở St. Louis.

Sydney Goodrich. Ảnh: thegazette

Cặp đôi phát hiện có chung đam mê chèo thuyền trong một bữa tiệc và nhanh chóng sa vào lưới tình. Những cuộc đi chơi khiến họ say mê nhau hơn và đồng nghiệp của họ hôm nào cũng thấy Sydney vào phòng làm việc của Hattman vài lần.

Nhưng vụ dan díu chỉ được giữ bí mật đúng 10 ngày khi Hattman tham dự một bữa tiệc và khoe đã qua đêm với Sydney. "Cô ả hẳn bị chồng bỏ đói cả năm trời", Hattman cười đắc ý. Bác sĩ Robert đứng ngay cạnh, đã nghe hết mọi chuyện.

Byron Hattman. Ảnh: thegazette

Hậu quả của cuộc ngoại tình này là Hattman bị giết, Robert tự sát để trốn vào tù vì tội Giết người.

Cái kết đau lòng này không phải là chuyện hiếm. Thế nhưng, bất chấp những lời cảnh báo, nhiều người vẫn lao vào những cuộc ngoại tình. Vì sao lại như vậy? Những kinh nghiệm dưới đây có lẽ phần nào sẽ giải đáp những thắc mắc này của đàn ông:

Phụ nữ thích cảm giác an toàn. Khi yêu ai đó chân thành, phụ nữ sẵn sàng "lên giường" với họ. Ngoại trừ một số trường hợp quan hệ tình dục chỉ vì nhu cầu bản năng của con người, phần lớn phụ nữ chỉ thích làm "chuyện ấy" với người đàn ông đem lại cho họ cảm giác an toàn.

Vì vậy, khi yêu nhau hay đã kết hôn, phụ nữ thường hy vọng nửa kia của mình sống có trách nhiệm. Bởi thiếu cảm giác an toàn với người mình yêu là một trải nghiệm vô cùng khó chịu, thậm chí có thể để lại cho phụ nữ những tổn thương tâm lý không thể xóa nhòa, khiến họ không muốn làm "chuyện ấy" nữa.

Phụ nữ khi có cảm giác được che chở, được an toàn, họ sẽ chẳng tiếc nuối gì mà cho đi tất cả những gì mình có. Vậy nên nếu vì một lý do nào đó mà phụ nữ không còn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh người đàn ông mình yêu thương, họ dễ dàng bị thu hút bởi người đàn ông khác.

Phụ nữ thích sự thú vị. Một số phụ nữ thường tiếc nuối những giây phút bồi hồi, rung động khi mới yêu, trong lần hẹn đầu mà giờ đây không còn nữa. Họ bắt đầu muốn khám phá mối quan hệ mới để tìm lại cảm giác này. Họ nhận thấy người bạn đời của mình thật nhàm chán và mong muốn tìm kiếm các cung bậc cảm xúc cao hơn với một người nào đó.

Khi phụ nữ quan hệ với một người khác không phải là chồng hay người yêu, chắc chắn một điều rằng đó không phải là những cảm xúc thoáng qua. Ảnh minh họa

Phụ nữ thích sự quan tâm. Phụ nữ ai cũng thích một người đàn ông dịu dàng, kiên nhẫn với họ, biết quan tâm, chu đáo. Đôi khi họ không cần người đàn ông đó phải quá giàu sang, mà đơn thuần chỉ là sự quan tâm, chăm sóc người mình yêu.

Điều này không hẳn là vì phụ nữ thiếu tình yêu của đàn ông, mà họ cần có sự đồng hành của đàn ông bên cạnh mình. Họ không chịu được sự cô đơn trong khi mang tiếng là đang có người yêu, có chồng.

Sự quan tâm là cách đơn giản và trực tiếp nhất để thể hiện tình yêu với một người. Khi không cảm nhận được sự quan tâm của đối phương, phụ nữ cảm thấy cô đơn, họ có xu hướng muốn tìm kiếm một người nào đó bầu bạn để chia sẻ buồn vui, lâu dần bước chân vào mối quan hệ vụng trộm lúc nào không hay biết.

Phụ nữ thiếu sex rất dễ ngoại tình. Phụ nữ cũng có nhu cầu về tình dục như đàn ông. Họ cũng muốn thưởng thức cảm giác được chiếm hữu, khao khát. Thực tế, một số chị em có nhu cầu nhiều hơn bạn đời của họ. Một khi ham muốn không được thỏa mãn sẽ thôi thúc họ tìm đến mối quan hệ bên ngoài để khỏa lấp nhu cầu bị thiếu hụt đó.

Đến đây, có lẽ đàn ông đã hiểu phụ nữ cần gì. Phụ nữ ngoại tình không hẳn là vì họ muốn thế, mà phần nhiều là do chính thái độ và cách sống của người bạn đời đã đẩy họ đi xa hơn trong một mối quan hệ khác. Bởi thế, đàn ông hãy yêu chiều và đừng bỏ bê bất cứ điều gì trong cuộc sống của người phụ nữ của mình nhé.

Theo Gia đình & Xã hội