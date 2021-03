Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, những lời chúc dưới đây sẽ giúp phái mạnh đốn tim nàng.

Lời chúc 8/3 dành cho người yêu

Ngày 8/3 luôn là ngày thật đặc với em và đặc biệt với cả anh nữa. Vì đó lại thêm ngày anh được yêu thương, chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào và hãy gìn giữ, nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé! Yêu em thật nhiều.

Em yêu, hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày dành riêng để thể hiện lòng biết ơn, sự quan tâm đến phụ nữ. Anh muốn gửi tới em trọn vẹn khối óc và trái tim anh, gửi tới em trọn vẹn tấm lòng anh, gửi tới em tất cả những gì cao quý và thiêng liêng nhất của anh.

Nhân dịp 8/3, anh chúc em những điều tốt đẹp nhất và cả tình yêu lớn nhất trong cuộc đời này, anh sẽ dành tặng cho em! Anh cảm ơn em rất nhiều vì những gì em đem đến trong cuộc sống của anh… Yêu em thật nhiều.

Anh chúc mừng em ngày 8/3. Em biết không, không chỉ ngày hôm nay, mà tất cả các ngày trong năm anh đều muốn em luôn mỉm cười và dành trọn tình yêu cho anh. Anh yêu em.

Em là cả thế giới đối với anh, là tất cả mà anh có, là tình yêu lớn nhất của cuộc đời anh, vậy nên hãy để anh chăm sóc em nhé! Chúc em một ngày 8/3 thật ý nghĩa và hạnh phúc!

Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả. Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây. Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh. Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được vì nơi đó đã thuộc về em rồi. Chúc em một ngày 8/3 hạnh phúc!

Với thế giới em chỉ là một ai đó. Nhưng với anh, em lại là cả thế giới. Anh biết mình không giàu để đảm bảo một cuộc sống đầy đủ cho em. Anh biết, mình không ga lăng để em tự hào về anh. Anh biết mình không đẹp trai để em hãnh diện với mọi người. Nhưng anh lại có một tình yêu chân thành dành cho em với tất cả tấm lòng. Nhân dịp 8/3, anh muốn gửi đến em bằng tất cả niềm nhớ nhung, thương yêu. Yêu em thật nhiều.

Chúc mừng ngày 8/3 em yêu, chúc người con gái của anh có một ngày thật nhiều tươi vui và hạnh phúc hơn nữa nhé. Ở bên em 365 ngày trong năm đều là những ngày thật ngọt ngào với anh, mãi mãi yêu em.

Trên thiên đường có 10 thiên thần: 5 thiên thần đang chơi đùa, 4 thiên thần đang nói chuyện và 1 thiên thần đang đọc tin nhắn chúc mừng ngày 8/3 này.

Lời chúc dành cho vợ ngày 8/3

Chúc vợ một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Vợ ơi, những lúc ở bên em anh luôn cảm thấy hạnh phúc, mọi khó khăn, muộn phiền như tan biến. Anh hứa sẽ luôn yêu và ở bên vợ. Vợ chồng mình sẽ cùng nhau vun đắp mái ấm gia đình vợ nhé.

Hạnh phúc của anh là mỗi sáng mở mắt ra có em ở bên cạnh. Vợ là món quà lớn nhất mà chồng có. Cảm ơn em đã chấp nhận làm vợ anh. Anh chúc vợ ngày 8/3 vui vẻ, cười thật nhiều. Mãi yêu vợ.

Em được tạo ra để mang đến cho thế giới một vẻ đẹp hoàn mỹ, nhất là trong cuộc sống của anh và em đã làm được điều đó. Một lần nữa cảm ơn em khi đã đến bên anh, lắng nghe, hiểu anh. Happy Women's Day!

Thế giới của anh trở nên đẹp và hoàn hảo hơn khi có em, anh hứa sẽ luôn quan tâm và yêu thương em nhiều hơn.

Sự hiện diện của em làm cho cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh và yêu anh hết mực. Happy Women's Day!

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, chồng chúc vợ mãi xinh đẹp, vui tươi. Vợ chỉ cần yêu chồng thôi còn mọi thứ khác cứ để chồng lo nhé!

Hôm nay là Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, anh chỉ muốn nói với vợ rằng anh luôn yêu vợ và luôn đặt gia đình chúng ta lên trên hết. Chúc vợ ngày 8/3 thật vui nhé, anh yêu vợ nhiều lắm!

Em là niềm vui của gia đình ta, khiến trái tim của anh được sưởi ấm mỗi ngày. Hãy nhớ rằng hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi có em. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. I love you so much!

Mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình. Đối với anh, hạnh phúc lớn nhất là có em. Anh mong rằng mỗi ngày đều có em bên cạnh, trọn kiếp này và cả kiếp sau nữa. Happy Women’s Day! Chúc em có ngày 8/3 thật hạnh phúc.

Chúc vợ yêu ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc, công việc suôn sẻ, thành công. Chúng ta cùng vun đắp để gia đình ta luôn yêu thương, hòa thuận với nhau nhé. I love you.

Nguyễn Sơn(tổng hợp)

