Sau khi đọc sách của cô gái khuyết tật, chàng trai người Áo biết rằng mình sẽ cưới người phụ nữ này làm vợ.

Sinh ra đã mất 2 chân, Jen Bricker bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ.

Sinh ra chỉ với nửa trên của một người bình thường do dị tật, Jen Bricker bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Cô được cha mẹ nuôi nhận về chăm sóc và cho cô một tuổi thơ bình thường. Giống như bao cô gái trẻ của thập niên 90, cô lớn lên với tình yêu môn thể dục dụng cụ và thần tượng Dominique Moceanu.

Năm 28 tuổi, Bricker đã chứng kiến thần tượng của mình giành huy chương vàng trong Thế vận hội 1996. Cô tự hào khi có chung dòng máu gốc Romani và dáng người nhỏ bé như Dominique.

Bảy năm sau, cô phát hiện ra thần tượng của mình chính là người chị gái ruột. Sau nhiều năm giữ kín, họ công khai phát hiện gây “sốc” vào năm 2012.

Lớn lên ở Illinois, Mỹ cùng với 3 người anh trai không chung dòng máu và luôn được bố mẹ nuôi yêu thương, Bricker tin rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Cô được gia đình khuyến khích thử sức với thể dục dụng cụ. Ngay lập tức, Bricker thể hiện năng khiếu đặc biệt trong môn thể thao này.

Nhờ thành tích và thái độ tích cực, cô gái không chân bắt đầu nổi danh ở địa phương, sau đó là cấp quốc gia, thậm chí vượt ra khỏi nước Mỹ.

Tình yêu với thể dục dụng cụ và bộ môn nhào lộn trên không đã thay đổi cuộc đời cô.

Từ khi còn nhỏ, Bricker đã nhiều lần xuất hiện trên truyền hình. Cô bé biết rằng định mệnh của mình là giúp truyền cảm hứng cho những người khác. Cô cũng tin rằng một ngày nào đó mình sẽ viết một cuốn sách.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Bricker theo học một trường cao đẳng cộng đồng địa phương, rồi làm việc cho công viên giải trí Walt Disney World. Cô yêu thích công việc này và cũng là lần đầu tiên trong đời, cô được sống tự lập.

Bricker chưa bao giờ nghi ngờ khả năng thành công của mình trong những việc cô chọn làm. Một phần lớn là nhờ sự khuyến khích của cha mẹ nuôi và sự tự tin mà họ truyền cho cô.

“Họ cho phép tôi trở thành người mà tôi muốn” - Bricker chia sẻ.

Sau vài năm vừa học vừa làm, Bricker trở thành một nghệ sĩ nhào lộn trên không. Năm 22 tuổi, cô được chọn tham gia biểu diễn trong chuyến lưu diễn “Circus” của ca sĩ Britney Spears. Vào thời kỳ hoàng kim, Bricker tham gia biểu diễn cho 40 chương trình. Cô gọi đó là khoảng thời gian “tuyệt vời và điên rồ” trong đời.

Tình yêu đến với Bricker vào năm 2018 khi cô gặp chàng trai người Áo Bauer, lúc ấy 26 tuổi.

“Lần đầu tiên gặp cô ấy, cảm giác giống như mình vừa va phải một chiếc xe tải” - Bauer chia sẻ.

“Sau khi đọc sách của cô ấy, tôi đã tìm cách liên hệ… Mọi thứ cô ấy viết đều đúng, và tôi biết mình muốn có người phụ nữ này trong đời”.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào tháng 7/2019.

Sau 3 tháng trao đổi thư từ, cả hai đã gặp nhau ở Los Angeles vào tháng 11/2018. Thời điểm ấy, hai người trò chuyện qua điện thoại hoặc video mỗi ngày. Sau vài lần gặp nhau, Bauer biết Bricker chính là một nửa cuộc đời mình.

“Tôi đã không trò chuyện với cô ấy trong khoảng 2 tháng sau, nhưng tôi biết mình sẽ cưới cô ấy”.

Tháng 3/2019, Bauer cầu hôn Bricker. Cả hai nhanh chóng chuẩn bị cho một lễ cưới cổ tích ở trong khu rừng gần ngôi nhà thời thơ ấu của Bricker.

Đám cưới ấm cúng của họ có chiếc cổng tò vò bằng gỗ, chiếc bánh cưới màu trắng - vàng do mẹ cô dâu tự làm, đồ ăn do một người họ hàng lo liệu và chiếc váy cưới bồng bềnh do một nhà thiết kế gốc Romani may.

Sau đám cưới, họ cùng nhau sống ở Los Angeles và dự định sẽ sinh con.

Hiện tại, Bricker cùng chồng đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Cô là tấm gương nghị lực và vui sống không chỉ cho những người khuyết tật mà cho cả những người bình thường.

Chàng trai người Áo đã quyết định phải có cô gái đặc biệt này trong đời.

Đăng Dương(Theo People, ESPN)