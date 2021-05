Giây phút gặp mặt, chàng trai tặng cô gái chiếc áo trắng do chính tay anh may. Anh còn xâu kim, khâu hoa trang trí lên chiếc áo để tặng cô gái.

Bạn muốn hẹn hò tập 723 đã mai mối thành công cho cặp đôi cùng ở TP.HCM là Lê Thùy Trinh (25 tuổi) - nhân viên bán thuốc và Nguyễn Trường An (27 tuổi) - nhân viên may mặc tại nhà.

Trường An có điểm mạnh là biết may vá thêu thùa, thích tập thể hình và biết nấu ăn. Chàng trai có điểm yếu là nóng tính khi bị cằn nhằn. Anh được ghép đôi với Thùy Trinh - cô gái vui vẻ, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Điểm yếu của cô là nhõng nhẽo, ít nói và tính tình trẻ con.

Cô nàng Thùy Trinh

Cặp đôi đều chưa từng trải qua một mối tình nào khiến ông bà mối vô cùng bất ngờ. Thùy Trinh chia sẻ, bản thân ít nói và hơi tự ti về bản thân nên cô chưa mạnh dạn bước vào tình yêu. Trường An lại bận công việc, không có thời gian tìm hiểu để hẹn hò.

Anh chàng mong bạn gái tương lai là người hiền lành. Thùy Trinh lại mong muốn tìm được người chung thủy, có trách nhiệm, không hút thuốc, không nhậu nhiều.

Mẹ của Thùy Trinh cũng chia sẻ, cô là người nhút nhát, sống tình cảm và hơi nhõng nhẽo. Mẹ của cô hy vọng Thùy Trinh và Trường An sẽ thành đôi. Có mặt tại trường quay, mẹ của Trường An cũng cho biết, anh hiền lành nên chưa từng có người yêu.

Anh chàng mê may vá, thêu thùa - Trường An.

Phút gặp gỡ, Trường An tặng bạn gái chiếc áo trắng tự tay anh may. Không những thế, anh còn chủ động xỏ kim, khâu hoa cài áo cho cô khiến khán giả trường quay thích thú. Mẹ của Trường An nói thêm: “Vậy nên người ta mới nói: “Trời ơi, mày con trai mà giống con gái quá. Ngồi thêu từng con ngựa. Đi làm về, cứ tối tối, cháu lại ngồi thêu một mình”.

MC Quyền Linh cũng nói thêm: “Lâu rồi tôi chưa nhìn thấy cảnh này. Sau này, vào buổi tối, vợ xem tivi còn chồng se chỉ, luồn kim, vá áo. Người đàn ông này hơi hiếm, không dễ tìm đâu nha”.

Trường An khâu hoa lên áo tặng cô gái vừa quen.

Chàng trai cũng tự tay khoác chiếc áo vừa may tối qua lên người cô gái đối diện. Lần đầu gặp mặt, Thùy Trinh cảm nhận bạn trai hiền, thật thà và dễ thương. Trường An bối rối trước cô gái xinh, ngoan, hiền ngồi đối diện.

Cả hai có chung quan điểm khi tình yêu đủ lớn, tình cảm sâu đậm và công việc ổn định sẽ tính tới chuyện kết hôn.

Trước khi bấm nút, Trường An tiến tới nắm tay bạn gái ngại ngùng nói: “Anh rất hồi hộp, mình hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu để đến hôn nhân”.

Kết thúc chương trình, cặp đôi chưa từng yêu đã bấm nút hẹn hò và trao nhau nụ hôn đầu trong niềm vui của ông bà mối.

Lê Phương