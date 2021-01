2020 khép lại như nốt trầm trong bản nhạc cuộc đời khi nhiều dự định còn dang dở. Thay vì thở dài, thế hệ gen Z chọn cách dấn thân để tạo ra khác biệt trong hành trình mới.

Với tính cách năng động và tư duy hiện đại, gen Z (sinh năm 1996 trở về sau) được đánh giá là thế hệ bản lĩnh, tự tin làm chủ cuộc đời để từ đó nắm trong tay khả năng thay đổi cả thế giới.

Đó là lý do khi nhắc đến gen Z, nhiều người thường định nghĩa bằng những khái niệm như “trải nghiệm”, “dấn thân” hay “khám phá”. So với các thế hệ lớn hơn có nhu cầu sống ổn định, người trẻ coi thử thách là cách để thỏa mãn cái tôi, sẵn sàng thử sức ở những địa hạt lạ lẫm và được tự do vẽ nên cuộc sống đầy màu sắc.

Thế hệ “nghĩ khác và mơ lớn”

Dễ thấy điểm đặc biệt ở thế hệ gen Z là nhận thức mạnh mẽ về việc phải sống trọn vẹn và tạo giá trị của riêng mình. Họ dám phá bỏ tư tưởng sống an phận, luôn sáng tạo để tìm hướng đi mới và làm nên những giá trị khác việt.

Con đường ấy tất yếu sẽ có khó khăn, thử thách, nhưng vì tính cách ưa mạo hiểm, đam mê trải nghiệm cùng bản lĩnh đương đầu, gen Z chọn cách đối mặt thay vì từ bỏ. Họ đặt chữ “dám” vào tuyên ngôn sống của mình để tạo dựng nên một cộng đồng trẻ trung hiện đại, một thế hệ “nghĩ khác và mơ lớn”.

Gen Z là thế hệ dám nghĩ khác và mơ lớn.

Năm 2020, không ít tên tuổi thuộc thế hệ gen Z đã tạo ra những thành tích đáng ngưỡng mộ, tạo ấn tượng mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Mỗi người tham gia một lĩnh vực với mục tiêu chinh phục khác nhau, nhưng mẫu số chung là sức trẻ không ngại khó, luôn sẵn sàng thể hiện bản thân và khao khát khẳng định cái tôi.

Bằng tinh thần cầu tiến và ý chí dấn thân, thế hệ gen Z không ngừng tích lũy kiến thức, trau dồi hiểu biết, kinh nghiệm để chinh phục những đỉnh cao một cách tự tin và đầy kiêu hãnh. Câu chuyện của một số gương mặt thành công đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ giúp nhiều người trẻ khác từ “muốn” đến “sẵn sàng” thay đổi để chạm đến cái đích của riêng mình.

Những nhân vật truyền cảm hứng sống mỗi ngày

Một trong những địa chỉ quen thuộc để gen Z lan tỏa nguồn cảm hứng và năng lượng sống tích cực là mạng xã hội. Tại đây, khá nhiều trang cộng đồng (community page) hay kênh truyền thông có khả năng lan tỏa thông điệp tích cực một cách mạnh mẽ và được giới trẻ đón nhận nhiệt thành.

Điều nhỏ xíu xiu mang tới những câu chuyện dí dỏm, tích cực.

Khi xu hướng comic (truyện tranh) lên ngôi, fanpage Điều nhỏ xíu xiu nhanh chóng được nhiều bạn trẻ yêu mến. Bằng nét vẽ hoạt hình đáng yêu về gấu và vịt, Điều nhỏ xíu xiu không chỉ khắc họa những tính cách, câu chuyện đời thường, hồn nhiên đáng yêu của tuổi trẻ, mà còn ẩn chứa nhiều giá trị nhân văn sâu sắc.

Fanpage truyền đi thông điệp sống tích cực mỗi ngày tới người trẻ, hãy dám ước mơ và theo đuổi đam mê, khát vọng tới cùng, đừng để những điều tiêu cực khiến ta chùn bước. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, đừng vì một lần vấp ngã mà ngại bước tiếp, vì mỗi người sẽ trưởng thành, tự tin hơn sau mỗi chiến thắng và cả những thất bại.

Cũng mang tới thông điệp đầy hoài bão của tuổi trẻ, fanpage Én lại có cách truyền đạt đầy duyên dáng và khéo léo. Lấy cảm hứng từ câu chuyện con sâu cần tự lực thoát ra khỏi kén để hóa bướm, Én khuyến khích các bạn trẻ dấn thân, bước ra khỏi giới hạn, sự an toàn của bản thân để theo đuổi những khát vọng vĩ đại hơn.

Én truyền cảm hứng sống qua câu chuyện “ta chỉ làm tốt khi tự ta làm lấy”.

Bên cạnh đó, nói đến thành công của các community page Việt trong năm 2020, không thể không nhắc tới 1977 Vlog - một trong những minh chứng tiêu biểu nhất cho nhóm bạn trẻ muốn trải nghiệm mọi thử thách trong cuộc sống.

Ghi hình bằng điện thoại di động, chỉnh sửa video qua phần mềm đơn giản, không cần những thiết bị hiện đại đắt tiền hay bối cảnh cầu kỳ, 1977 Vlog vẫn có thể thắp lên “một bầu trời văn học” Việt Nam sáng tạo qua việc tái hiện thước phim nhựa vang bóng một thời.

1977 Vlog gửi đi thông điệp ý nghĩa cổ vũ tinh thần gen Z.

Cuối năm 2020, 1977 Vlog cũng kịp thời xuất hiện và đem đến video đầy cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong lịch sử nhân loại, Napoléon Bonaparte đại đế là nhân vật lỗi lạc với những thắng lợi huy hoàng trên chiến trường. Người đàn ông “có chiều cao tính từ đầu lên đến trời” đã viết nên trường thiên hùng tráng về cuộc đời mình để cả thế giới phải kính nể.

Lựa chọn hình tượng nhà khai sáng trên yên ngựa Napoléon Bonaparte, 1977 Vlog gửi đi thông điệp ý nghĩa nhằm cổ vũ tinh thần gen Z: Hãy luôn dấn thân, phá bỏ giới hạn và lao vào thử thách, vì thành công không quá khó khăn nếu ta nỗ lực hết mình.

Công dân toàn cầu và quyền thay đổi thế giới

Với tri thức, bản lĩnh và tinh thần luôn hướng về phía trước, gen Z đang dần khẳng định vai trò là thế hệ công dân toàn cầu, những người có khả năng tạo ra thay đổi tích cực lên thế giới. Những người trẻ đã không còn ngồi mơ mộng, họ chọn cách hành động ngay từ hôm nay để biết ước vọng trở thành hiện thực trong tầm với.

Gen Z - những công dân toàn cầu góp phần thay đổi thế giới từng ngày.

Trong những cách hiện thực hóa ước mơ, nhiều người tìm đến với sách - kho tàng tri thức của nhân loại. “Một cuốn sách hay, thay đổi đời người” được xem là nguồn cảm hứng giúp người trẻ xây dựng khát vọng lớn, xác định năng lực của chính mình và kết nối với những người chung chí hướng để vượt qua thách thức. Đọc sách có thể coi là phương pháp giúp gen Z hoàn thiện bản thân trong lộ trình sáng tạo, khởi nghiệp và kiến quốc.

Trong bề dày lịch sử của nhân loại, một quốc gia hùng mạnh không thể thiếu những thế hệ trẻ tài năng, chí lớn, gánh vác trọng trách dựng xây đất nước. Bằng tài năng của mình, thế hệ gen Z đang nắm giữ trong tay không chỉ cuộc đời riêng họ, mà còn là tương lai của gia đình và xã hội.

Đã đến lúc mỗi người trẻ nhận ra rằng chúng ta không chỉ là những cá nhân nhỏ bé, mà là người có thể khiến thế giới rộng lớn ngoài kia thay đổi bởi sức ảnh hưởng của chính mình.

