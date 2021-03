Dưới đây là những lời chúc 8-3 bằng tiếng Anh hay nhất các bạn có thể tham khảo gửi đến người yêu, mẹ hay đồng nghiệp của mình như một món quà tinh thần ý nghĩa.

Lời chúc dành cho vợ, bạn gái

1. Happy Women’s Day to the one who has stolen my heart!

Chúc em - người đã cướp mất trái tim tôi một ngày 8/3 thật tuyệt vời

2. Sending you wishes to say you blossom up the world around me! Happy Women’s Day!

Gửi em những lời chúc để nói rằng em đã làm rực rỡ thế giới xung quanh anh. Chúc mừng ngày phụ nữ.

3. No matter from which angle. I look at you. You appear to be an angel and Women’s Day is the perfect to say: I am so lucky to have you in my life.

Bất cứ khi nào trong mắt anh, em cũng như một thiên thần và ngày Quốc tế phụ nữ là dịp hoàn hảo để anh có thể nói rằng: Anh thật vô cùng may mắn khi có em trong cuộc đời!

4. Holding your hands, feeling the warmth of our togetherness, sharing sweet secrets of love. Sweetheart, with you every moment seems like an everlasting dream. I love you!

Nắm tay em, cảm nhận hơi ấm, chia sẻ những bí mật tình yêu ngọt ngào. Em yêu, ở bên em, mọi khoảnh khắc giống như một giấc mơ dài bất tận. Anh yêu em.

5. Across the miles… comes this wish from me to say… You are special!

Qua nhiều dặm đường... là những lời tôi muốn dành cho bạn: Bạn là một người đặc biệt!

6. Always keep a smile on your lips! Happy Women’s Day, my love!

Hãy luôn giữ nụ cười trên môi của em. Chúc em ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc, em yêu!

7. As you lock your love in smile. I love you!

Em đã khóa chặt tình yêu của anh bằng nụ cười. Anh yêu em!

Lời chúc dành cho mẹ

1. I make this to give it to the most special woman in my life. Love you mom!

Con làm nó để dành tặng cho người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Con yêu mẹ!

2. Dear mom, I just want you to know how fortunate I find myself to be blessed with such a wonderful mother like you, happy women’s day!

Mẹ yêu, con chỉ muốn mẹ biết rằng con đã rất may mắn khi được sống hạnh phúc bên mẹ. Con chúc mẹ một ngày thật vui vẻ!

3. Wishing you a whole lot of happiness, today and for the rest of the year. Happy women’s day, mommy!

Mong ước hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến với mẹ, không chỉ hôm nay mà còn mãi mai sau. Chúc mừng ngày của mẹ!

4. The best thing about having you as my mother is that I am never short of a friend, happy women’s day!

Điều tốt đẹp nhất khi mẹ là mẹ của con là con không bao giờ thiếu đi một người bạn, chúc mừng ngày Phụ nữ!

5. A beautiful woman, a great friend and a wonderful mother. You are all this to me and much more… I feel so lucky and proud to have a Mom like you.

Không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp, một người bạn tốt mà còn là một người mẹ tuyệt vời. Mẹ là tất cả đối với con. Con cảm thấy thật may mắn và tự hào khi được là con của mẹ.

6. Your grace and cheerful nature are an inspiration to me. Happy a wonderful Women’s Day, mom!

Sự duyên dáng và vui vẻ tự nhiên của mẹ luôn là nguồn cảm hứng của con. Chúc mẹ có một ngày Quốc tế Phụ nữ tuyệt vời!

7. Mom, I want you to know that your hug is the best medicine in this world. Be happy because today is your day. Happy women’s day!

Mẹ ơi, con muốn mẹ biết rằng vòng tay mẹ chính là liều thuốc tốt nhất trên thế giới. Mẹ hãy hạnh phúc nhé vì hôm nay là ngày của mẹ mà. Chúc mừng ngày của mẹ!

Lời chúc dành cho đồng nghiệp, bạn bè

1. Wishing a very Happy Women’s Day to the most amazing women I know

Chúc những người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi biết một ngày 8/3 hạnh phúc!

2. Such an amazing opportunity to thank all of the beautiful, wonderful, charming women out there! Thank you for making life possible, thank you for being so different and strong! Happy Women’s Day!

Một cơ hội tuyệt vời để cảm ơn tất cả những người phụ nữ xinh đẹp, tuyệt vời, quyến rũ ngoài kia! Cảm ơn bạn đã làm cho cuộc sống trở nên có thể, cảm ơn bạn đã trở nên khác biệt và mạnh mẽ! Chúc mừng ngày Phụ Nữ!

3. We all know that this world would mean nothing without a woman or a girl. Women are stronger than anyone can imagine. Let’s celebrate their endless power today. Happy Women’s day.

Tất cả chúng ta đều biết rằng thế giới này sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu không có đàn bà hay con gái. Phụ nữ mạnh mẽ hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Hãy ăn mừng sức mạnh vô tận của họ ngay hôm nay. Chúc mừng ngày Phụ Nữ.

4. A wonderful person! It is a blessing to have both of them in you! Happy Women’s Day!

Bạn là người bạn vô cùng tuyệt vời! Thật vinh hạnh cho tôi khi được làm bạn với bạn. Chúc mừng ngày 8/3.

5. Feel special, unique, on top of the world … it is your day!! Happy Womens Day my girl.

Hãy cảm thấy mình đặc biệt, duy nhất và hạnh phúc vào ngày của bạn nhé cô gái. Chúc bạn một 8/3 hạnh phúc!

6. On women’s day what can I wish for, but the very best for you! Happy Women’s Day!

Vào ngày Quốc tế Phụ nữ, tôi mong ước mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Chúc bạn một 8/3 hạnh phúc!

7. For all the times you’ve brought a smile and made my days seem brighter. For sharing ups and downs with me and making my burdens lighter. For doing the caring things that make a special friend. Your friendship is a joy. I wish it never ends! Happy Women’s Day!

Vì những lần bạn đã mang lại một nụ cười và làm cho ngày của tôi trở nên tươi sáng hơn. Vì đã chia sẻ những thăng trầm và làm cho gánh nặng của tôi nhẹ hơn. Vì sự quan tâm chân thành của bạn, đã khiến bạn trở thành một người bạn đặc biệt. Tình bạn của bạn là một điều hạnh phúc. Tôi mong nó sẽ không bao giờ kết thúc! Chúc mừng ngày phụ nữ.

