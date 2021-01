Hẹn hò đối với đa số người thường rất khó khăn. Nhưng đối với những người hướng nội, điều này còn nan giải hơn nữa.

Đừng mở đầu cuộc hẹn bằng những câu chuyện tiêu cực/quá sâu

Những câu chuyện phiếm nên chỉ dừng lại ở mục đích chính của nó. Bạn không nên đi quá sâu ngay từ những câu nói mở đầu cuộc hẹn. Hãy kết nối với đối phương trên những mặt nổi của họ trước khi đào sâu vào những câu chuyện nội tâm.

Sophia Dembling - tác giả của cuốn "Introverts in Love: The Quiet Way to Happily Ever After" có câu: "Cuộc nói chuyện có thể tiến xa hơn về sau, nhưng bắt đầu cuộc trò chuyện với quá nhiều thông tin chưa bao giờ là một điều tốt".

Ngoài ra, bạn không nên lo lắng rằng đối phương sẽ không thích những hành động tán tỉnh của bạn, bởi mấu chốt của những cuộc hẹn hò là như thế: tán tỉnh. Dù có là ai đi nữa, chúng ta đều coi những câu nói ngọt ngào ấy là lời khen.

Thả mình vào bữa tiệc

Người hướng nội thường cố gắng né tránh các bữa tiệc, hoặc tìm đến những góc nhỏ ở đó để làm việc riêng hoặc chờ cho đến khi mọi thứ kết thúc. Việc này sẽ giới hạn cơ hội gặp gỡ những người mới của bạn.

Thay vào đó, hãy cố gắng từng bước một phá bỏ hàng rào ngăn cản bản thân, tiếp chuyện rồi dần dần bắt chuyện với người khác. Dù bạn có cảm thấy cách nói chuyện của mình chẳng giống ai, thì đừng lo lắng, bởi một trong số những người ấy, sẽ có một người thích sự đặc biệt đó ở bạn.

Nếu cảm thấy áp lực khi có quá nhiều ánh mắt xung quanh, bạn hoàn toàn có thể mời vài ba người hợp nói chuyện với bạn ra ngoài hoặc hẹn lại sau bữa tiệc ở một nơi nào đó đỡ ồn ào hơn.

Cởi mở trong những câu hỏi ngẫu hứng

Lần sau khi đi đến quán cà phê yêu thích của mình, đừng vội đeo tai nghe lên và ngăn cách bản thân khỏi cuộc sống bên ngoài. Hãy thử rời mắt khỏi điện thoại, lắng nghe những câu chuyện đang diễn ra xung quanh và có thể dần dần bắt chuyện để làm quen được nhiều người bạn mới.

Nhỡ đâu, "người ấy" của bạn đang chỉ ngồi ngay bàn đối diện, chẳng phải đó sẽ là một điều tiếc nuối khi hai bạn nhìn thấy nhau, mà không ai dám mở chuyện hay sao?

Gặp gỡ nhiều người trên mạng

Những người hướng nội thường có xu hướng thể hiện bản thân tốt hơn khi viết thay vì nói chuyện. Bởi vì lí do đó, hãy tham gia một nền tảng mạng xã hội và tiếp xúc với những người mới ở trên đó.

Laurie Helgoe - nhà tâm lý học và tác giả của "Introvert Power: Why Your Inner Life Is Your Hidden Strength": "Cơ hội cho những người hướng nội hoàn toàn mở rộng trên Internet, khi bạn có thể kết nối và hẹn hò với bất kì ai chỉ qua những câu văn ngắn gọn".

Đừng cố gắng trở thành một người khác

Bạn sẽ chẳng nhận được lợi ích gì từ việc giả tạo một trang cá nhân "hướng ngoại" để thu hút người khác đâu. Nếu bạn nói rằng mình thích những chốn đông người, tiệc tùng và ăn uống, thì một ngày nào đó, bạn sẽ phải thực hiện những điều đó.

Vậy nên, đừng cố gắng trở thành một người khác khi mình còn có nhiều giá trị hơn thế. Chỉ khi bạn thành thật với bản thân mình, bạn mới có được niềm tin và sự yêu thương từ người khác.

Đừng chỉ tập trung vào bản thân mình

Có hai loại người khi đến buổi hẹn. Một là những người bước vào phòng và nói "Tôi đến rồi". Hai là "Bạn đây rồi". Thay vì cảm thấy bị áp lực bởi đám đông và suy nghĩ rằng "Tôi đến rồi ai đó hãy ra nói chuyện với tôi" thì hãy tìm một đến hai người trong số đó và "Bạn đây rồi, hãy cùng nói về chuyện này nhé". Tập trung vào từng cuộc giao tiếp và tìm hiểu từng người một.

Tập trung phát triển một sở thích hoặc gặp gỡ nhiều người qua các hoạt động khác nhau

Điều đầu tiên bạn cần phải làm chính là xác định một tư tưởng phóng khoáng từ bây giờ: hãy cố gắng bước ra khỏi giới hạn mà bản thân tự đặt ra. Hãy tham gia một lớp học mới, một cuộc phiêu lưu mới hoặc tình nguyện đóng góp vào những hoạt động cộng đồng mà bạn quan tâm.

Những việc này sẽ vừa giúp bạn tìm được người ấy vừa giúp bản thân phát triển hơn. Đừng nghĩ việc hẹn hò chỉ dừng lại ở những quán bar hay các câu tán tỉnh sến súa, tình yêu có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu.

