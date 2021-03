Nhà văn Trà My tin rằng, những điều tử tế sẽ tiếp tục nảy nở ngày càng mạnh mẽ hơn và lan tỏa trong cuộc sống xung quanh.

Mới đây, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh cơ sở 2, khu Đại học quốc gia, Ban biên tập kênh Student Talk đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Bình Phước mời nhà văn Trà My, cái tên đang gắn liền với thông điệp “Tin vào điều tử tế” cùng chia sẻ với sinh viên trong chương trình Talkshow “Bạn trẻ và sách”.

Đây là 1 trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình, sự kiện của tuổi trẻ cả nước nói chung và Nhà Văn hóa sinh viên TP. Hồ Chí Minh nói riêng, hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh.

Nhà văn Trà My giao lưu cùng nhóm sinh viên thuộc Câu lạc bộ khởi nghiệp Brick House.

Khoác áo xanh thanh niên, quàng chiếc khăn rằn truyền thống, nữ nhà văn Trà My bộc lộ rõ thần thái phấn khởi với gương mặt bừng sáng khi có mặt tại không gian khu trung tâm Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh cơ sở 2.

Từ trái sang: anh Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước, nhà văn Trà My và chị Hoàng Hà - Phó Ban biên tập kênh Student Talk cùng chia sẻ tại Talkshow.

Hiện tại, cái tên Trần Trà My - nữ nhà văn “không đầu hàng số phận” cùng với hành trình thấm đẫm nhân văn đã trở nên rất đỗi quen thuộc với cộng đồng, xã hội. Ra đời liên tiếp các tập sách ấn tượng: Giấc mơ đôi chân thiên thần (2009), Chúng ta chính là mùa xuân (2010), Yêu trên từng ngón tay (2013) và gần đây nhất là Tin vào điều tử tế, Trần Trà My đã thuyết phục giới chuyên môn và người yêu sách bằng bút lực chân thành, bằng ngôn ngữ giàu thông điệp để gửi gắm, lan tỏa yêu thương và kết nối những tấm lòng.

Trần Trà My chia sẻ: “Mình từng mơ ước được trở thành sinh viên, bước vào giảng đường Đại học. Nhưng ước mơ đó chưa từng là hiện thực. Đặt chân đến khu Đại học quốc gia, gặp gỡ và chia sẻ cùng các bạn sinh viên trẻ trung, yêu đời, mình cảm nhận dòng cảm xúc hạnh phúc dâng đầy trong trái tim.”

Nữ nhà văn nhận thấy thế hệ sinh viên hôm nay được học tập và tham gia các hoạt động trong môi trường thuận lợi về điều kiện cơ sở vật chất và sự chăm lo của nhà trường, đồng thời có nhiều cơ hội để trải nghiệm, rèn luyện để trưởng thành. Chính vì vậy, cô tin rằng những điều tử tế sẽ tiếp tục nảy nở ngày càng mạnh mẽ hơn và lan tỏa trong cuộc sống xung quanh.

Nhà văn Trà My tặng sách cho không gian sách sinh viên tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM cơ sở 2.

Trả lời cho câu hỏi nhà văn Trà My có dự kiến cho ra đời tác phẩm về đề tài sinh viên, nữ nhà văn “viết bằng 1 ngón tay gõ trên bàn phím” bộc bạch: “Mình đã ấp ủ ý tưởng viết một tác phẩm về giảng đường và sinh viên nhưng chưa có dịp. Chuyến đi lần này, thực sự là “chất xúc tác” để “cảm hứng sáng tác” của mình đầy hơn, chín hơn.”

Trần Trà My sẽ chọn khai thác về giới sinh viên với các vấn đề xoay quanh những áp lực về tâm lý, mâu thuẫn nội tại giữa năng lực cá nhân của người trẻ với nhu cầu của gia đình và sự biến chuyển liên tục của môi trường xã hội, dẫn đến việc hình thành những khoảng cách trong tư tưởng, cần đến sự phá vỡ, dung hòa sớm nhất.

Tuy vậy sự trăn trở trên con đường chọn nghề, khởi nghiệp và bức tranh đời sống muôn màu muôn vẻ của giảng đường, cộng đồng sinh viên sẽ có nhiều góc cạnh thú vị khác để nữ nhà văn khai thác.

Anh Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước đã cung cấp thông tin về các hoạt động liên tục của nhà văn Trà My trong thời gian qua với mục tiêu hướng tới cộng đồng và giới trẻ. Đáng quan tâm nhất là hành trình “Lan tỏa điều tử tế” do Tỉnh Đoàn Bình Phước chủ trì kết nối, qua đó, nhà văn Trần Trà My đến tặng sách và giao lưu, động viên, lắng nghe các học viên tại các cơ sở, trung tâm cai nghiện san sẻ, qua đó truyền tư duy tích cực và khát vọng vươn lên.

Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng 3 này, anh Trần Quốc Duy đã mời nhà văn Trần Trà My đến tỉnh Kiên Giang, tham gia chuyến khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân đảo Nam Du do Nhóm Khám bệnh nhân đạo Trái Tim nhỏ (TP.HCM) phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ chức.

Đôi chân nhỏ bé, yếu ớt cùng chiếc “siêu xe” bền bỉ với thời gian đã và đang tiếp tục hành trình mang sách đi xa…, gieo duyên nhân ái, lan tỏa yêu thương, kết nối những tấm lòng.

Nhà văn Trần Trà My khẽ nắm tay các bạn sinh viên để truyền nghị lực sống và tư duy tích cực.

Xem thêm video: Bà ngoại U70 cùng cháu phơi vỉa hè bán hàng, quên ngày 8/3 cho riêng mình

browser not support iframe.

Bài: Trần Thắng - Bình Minh

Ảnh: Tường Lê