Chiều tối nay, 25/5, đại diện của NSƯT Hoài Linh lần đầu công khai bệnh án của nam nghệ sĩ cho phóng viên Tiền Phong. Theo người đại diện, ngày 22/9/2020 sau khi phát hiện bất thường ở tuyến giáp, Hoài Linh được người thân đưa vào Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thăm khám.

Tại đây, nam danh hài được bác sĩ Nguyên Xuân Cảnh - Khoa Y học hạt nhân chỉ định siêu âm tuyến giáp để chẩn đoán u ác của tuyến giáp. Theo kết quả mà bệnh viện này cung cấp cho thấy, Hoài Linh được chẩn đoán hạch cổ phải theo dõi thứ phát và phù nề phần mềm tại vị trí tuyến giáp.

Tiếp đó, ngày 24/9, các bác sĩ làm xét nghiệm mô bệnh học của Hoài Linh, kết quả cho thấy, hạch cổ nhóm II của Hoài Linh bị di căn 3 hạch cổ trên 5 hạch, trong khi hạch cổ nhóm VI di căn 2 hạch trên 2 hạch. Sau đó, các bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM yêu cầu theo dõi ung thư giáp thuỳ phải di căn hạch cổ phải và chỉ định mổ cắt toàn bộ tuyến giáp.

Ngày 15/10/2020, danh hài Hoài Linh được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp đồng thời nạo hạch cổ phải tuyến 2-3-4-5-6. Sau phẫu thuật sức khoẻ Hoài Linh ổn định. Hoài Linh cho biết, sau phẫu thuật đến ngày 19/10 anh thực hiện xạ trị lần 1 và phải nằm điều trị, nghỉ ngơi 2 tuần. Đến ngày 13/4/2021 trước khi định thực hiện một chuyến từ thiện, Hoài Linh vào thuốc lần 2 và cũng phải điều trị 2 tuần.

Trao đổi với Tiền Phong chiều nay 25/5, lãnh đạo Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM xác nhận Hoài Linh được thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng tại bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện cũng xác nhận với Tiền Phong tình trạng bệnh tình của Hoài Linh như trên và các bác sĩ nơi đây đã tiến hành phẫu thuật điều trị cho danh hài thành công.

Trước những tranh cãi trái chiều liên quan đến khoản tiền hơn 13 tỷ đồng mà các mạnh thường quân đóng góp để Hoài Linh làm từ thiện cho người dân miền Trung trong cơn bão lũ vừa qua, đến nay vẫn chưa đến tay họ, mới đây Hoài Linh lên tiếng xin lỗi người dân được thụ hưởng vì mình chậm trễ.

“Toàn bộ số tiền quyên góp được vẫn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện đã lập trước đây. Tôi đã và đang liên hệ với các cơ quan địa phương, thực hiện các hoạt động thiện nguyện đến khi hết số tiền”- Hoài Linh nói và cho biết sẽ có báo cáo cụ thể với đầy đủ chứng từ, chữ ký xác nhận của chính quyền sở tại khi làm từ thiện.

Hoài Linh thông báo tổng số tiền trong tài khoản của mình, gồm lãi suất và trừ số tiền anh đã chi trước đó, hiện còn lại là 13,77 tỷ đồng. “Tôi mong dịch bệnh sẽ sớm đẩy lùi để bản thân trực tiếp đến trao tiền cho bà con miền Trung. Hoài Linh xin lỗi vì sự chậm trễ của mình tới bà con hơn dự kiến ban đầu”- danh hài cho hay.

Trước những lời giải thích của Hoài Linh, mạng xã hội đã dấy lên “làn sóng” tranh cãi dữ dội. Đa phần ý kiến đều tỏ ra vô cùng thất vọng khi Hoài Linh giữ im lặng trong suốt thời gian vừa rồi và cho rằng nam nghệ sĩ nên lên tiếng ngay từ đầu, chứ không phải đợi đến khi khán giả thắc mắc.

"Dịch bệnh không đi từ thiện được cũng không lên bài nói rõ cho khán giả, cho những người quyên góp biết...”, ”Sự việc này không thể trách khán giả, lũ qua 6 tháng, lúc lũ người miền Trung khổ cực nhất người ta mới cần sự quyên góp của mọi người vậy mà không đến được tay họ, dịch nhưng ngân hàng đâu có nghỉ dịch”, “Tiền của mạnh thường quân gửi vào đâu phải tiền cá nhân. Người của công chúng ta phải thông báo cho mọi người biết sao im lặng một thời gian vậy được đợi mọi người lên tiếng rồi mới nói xin lỗi"... là một số ý kiến của dân mạng.

Bên cạnh đó, nhiều fan của Hoài Linh vẫn bày tỏ sự tin tưởng thần tượng vì dịch bệnh, công việc quá bận rộn nên chưa thể kịp thời mang tiền từ thiện cứu trợ đồng bào miền Trung.

- Ngày 24/5, NSƯT Hoài Linh gửi thông tin đến một số cơ quan truyền thông để xin lỗi và trần tình về việc quyên góp từ thiện hơn 14 tỷ đồng nhưng vẫn chưa chuyển tới tay những người cần cứu giúp với lí do dịch bệnh và thiên tai.



- Tối 24/5, Hoài Linh chính thức đăng video trần tình đầy đủ vụ việc giữ tiền quyên góp từ thiện của khán giả suốt 6 tháng và đính chính số tiền. Anh cho biết đã chốt số tiền ngày 11/11/2020 trong tài khoản Linh đã đăng lên fanpage của mình là 13 tỷ 417 triệu đồng. Sau đó, nam danh hài cho biết khi chốt lại chính xác khoản tiền từ thiện, cộng lãi suất và những cái đã chi thì còn lại hơn 13 tỷ 770 triệu đồng. Sau lần báo cáo này, Hoài Linh khẳng định sẽ có thêm một lần báo cáo nữa với đầy đủ các chứng từ khi đến trao tiền cho đồng bào. Trong đó sẽ có xác nhận của chính quyền sở tại.

- Về thông tin một số văn bản nêu kế hoạch cứu trợ của nam nghệ sĩ tại một số địa phương được lan truyền trên mạng xã hội, ngày 24/5, lãnh đạo các đơn vị liên quan ở Quảng Bình, Hà Tĩnh xác nhận có công văn về việc đoàn thiện nguyện ở TP.HCM do nghệ sĩ Hoài Linh làm trưởng đoàn sẽ về địa phương trao quà ủng hộ người dân khó khăn do ảnh hưởng lũ lụt năm 2020, tuy nhiên, do dịch bệnh nên kế hoạch cứu trợ bị hoãn.