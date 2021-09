Ca sĩ Anh Tú sẽ hát trực tiếp trong chương trình "Sing for life, Sing for love – Hát để sẻ chia" để gây quỹ ủng hộ những người lao động ảnh hưởng do Covid-19 và các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Tập 4 của Sing for Life - Sing for Love sẽ được lên sóng chính thức trên các nền tảng trực tuyến vào 20h10 ngày 9/9/2021 với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam đương đại. Đây là sự kiện âm nhạc hàng tháng với mục đích lan tỏa thông điệp tạo dựng giá trị thiết thực cho cộng đồng, đồng thời mang tới cho khán giả cảm quan mới mẻ cuốn hút qua cách thể hiện sáng tạo.

Với chủ đề Nắng trong tim tập 4 là câu chuyện âm nhạc biểu thị niềm tin kiên định, sự lạc quan cùng những điều tốt đẹp được ấp ủ, gìn giữ, lan toả trong trái tim mỗi người, tạo nên sức mạnh tinh thần để giúp bản thân và cộng đồng cùng vượt qua khó khăn thử thách từ cuộc sống. Đây cũng là chân giá trị giản đơn mà thấm thía luôn tồn tại ở muôn mặt đời thường.

Các ca sĩ tham gia chương trình để gây San sẻ yêu thương.

Tập 4 có sự tham gia của các nghệ sĩ Thu Minh, Hoàng Bách, Anh Tú, Orange cùng nhạc sĩ Dương Cầm và Background Band. Do tình hình giãn cách chương trình vẫn thực hiện phương án "Đa không gian - Đa điểm cầu", tuy nhiên điểm đặc biệt ở tập này chính là các bản song ca phối khí mới, lần đầu tiên được thể hiện bởi các cá tính âm nhạc khác nhau nhưng cùng gặp gỡ ở cảm xúc đặc biệt và sự ngẫu hứng thăng hoa trong chương trình.

Chương trình còn là dịp để nghệ sĩ và khán giả có thể sẻ chia giao lưu trực tiếp, qua đó rút ngắn khoảng cách tạo nên những điểm chạm kết nối bất ngờ thú vị.

Toàn bộ số tiền gây quỹ được trong tập 4 sẽ được dùng để mua các gói nhu yếu phẩm trao tặng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các bác sĩ cũng như lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch.

Ca sĩ Anh Tú chia sẻ: "Các chủ đề của chương trình đều hướng đến những niềm tin, những hy vọng mới, những khát khao mọi thứ đều trở lại bình thường, để chúng ta có thể quay về cuộc sống như xưa, có thể làm những điều thật đơn giản như gặp gỡ bạn bè, gia đình hay đơn giản chỉ là tự do đi đến những nơi mình muốn đến. Điểm chung của các tập là câu chuyện sẽ gắn liền với âm nhạc trong đó. Nhưng với tập 4 này sẽ là những ca khúc mang những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào trong mỗi trái tim chúng ta, là nơi của sự khởi đầu cho tình yêu vĩnh cửu.

Tôi chỉ mong chúng ta sẽ có thể sớm trở về với cuộc sống bình thường. Chúc cho bệnh dịch mau sớm qua đi để chúng ta lại có thể gặp nhau, phố xá lại đông đúc người qua lại như xưa. Ở thời điểm hiện tại, tôi mong mọi người có thật nhiều sức khỏe, luôn giữ thái độ lạc quan để chờ đón một ngày mai đầy tươi sáng".

Tập 4 sẽ phát sóng trực tuyến trên kênh fanpage của Sing for Life - Sing for Love, các kênh mạng xã hội của VTV Digital, Hội LHTN Việt Nam và nền tảng TikTokLiveVietnam, mạng xã hội Lotus.

Chương trình Sing for life, Sing for love – Hát để sẻ chia được phát sóng trực tiếp lúc 20h10 tối thứ Năm của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo, Trung tâm Tình nguyện quốc gia phối hợp cùng Công ty cổ phần sáng tạo nghệ thuật và sự kiện Sun Bright tổ chức.

Sau 3 tập lên sóng, quỹ San sẻ yêu thương đã nhận được hơn 1,6 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật từ khán giả và các nhà hảo tâm và 20.000 khẩu trang N95 đến y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Những đóng góp trân quý thiết thực này đã được gửi tới người dân gặp khó khăn trong dịch bệnh dọc miền đất nước cũng như các y bác sĩ và lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch.

