Mỹ Anh - con gái của nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh vừa phát hành MV có tên Got you, đánh dấu bước chuyển mình trong hình ảnh, phong cách và chất nhạc của mình. Got you là bài R&B có giai điệu, ca từ dễ nghe, mang hơi thở nhạc Âu-Mỹ hiện đại, tiệm cận với xu hướng âm nhạc đang thịnh hành. Giọng Mỹ Anh trong trẻo, những đoạn cô hát lướt chữ gây ấn tượng với người nghe. Trong khi đó, phần video là chuỗi những mảnh màu ghép lại có tính ẩn dụ và Mỹ Anh tự tin xuất hiện xuyên suốt MV.

Phong cách và cá tính của Mỹ Anh ở tuổi 18.

Được biết, Mỹ Anh không chỉ sáng tác ca khúc Got you mà còn tự đảm nhận các khâu như sản xuất, hòa âm, chơi nhạc cụ đến thu âm, đạo diễn MV, để có sản phẩm cuối cùng. Got you được Mỹ Anh sáng tác từ cảm xúc thật trong tình yêu tuổi mới lớn của mình. Ca khúc ban đầu chỉ là dự án tốt nghiệp của Mỹ Anh nhưng sau khi mọi người nghe bản thu thử đều khuyến khích cô phát triển thành ca khúc hoàn chỉnh. Vì vậy, cô dành hết tâm huyết để sản xuất MV này.

“Lên phần khung bài hát không lâu nhưng hoàn thiện lại tốn nhiều thời gian trong khi tôi phải cân nhắc liệu ca khúc đã đủ tốt chưa. Vì là ca khúc đầu tay, tôi mất đến vài tháng để đủ can đảm cho ra mắt”, Mỹ Anh nói.

So với album Bài hát cho Bi, MV Got you đánh dấu sự thay đổi rõ ràng trong hình ảnh, phong cách và chất nhạc của Mỹ Anh hiện tại cũng là cột mốc cô chính thức bước chân vào hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Mỹ Anh cũng đã định hình được cá tính âm nhạc của mình.

“Tôi yêu nhạc và đã sống với âm nhạc từ khi còn rất nhỏ. Tôi thích hát và cũng hay cover đăng lên mạng xã hội. Nhưng gần đây, tôi mới nhận ra đây là con đường muốn theo đuổi. Tôi đang từng bước chuẩn bị cho điều đó. Got you chính là điểm khởi đầu của tôi”, Mỹ Anh nói.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghệ thuật, Mỹ Anh nói cô cảm nhận được áp lực từ sự nổi tiếng của bố mẹ từ bé. "Có lẽ anh chị tôi cũng vậy. Nhưng khi bắt đầu những bước chân trong nghề, tôi nhận ra rằng chịu áp lực là một phần trong ngành âm nhạc. Đó cũng là một điều tôi đang làm quen. Nếu có sự so sánh với chị Anna Trương, tôi thấy tự hào vì tôi cũng mơ ước được làm việc tại một phòng thu lớn như chị của mình", cô tâm sự.

Hình ảnh mới của Mỹ Anh. Ảnh: Đức Việt

Nói về sản phẩm đầu tay của Mỹ Anh, diva Mỹ Linh cho biết nếu con gái muốn thử sức bố mẹ luôn luôn ủng hộ. "Chỉ có điều, chúng tôi không cho tiền cũng không giúp được gì nhiều, cổ vũ động viên con là chính. Nhớ những ngày con cặm cụi tự làm lấy mọi thứ, rồi MV đầu tiên con đầu tư công sức cũng đến với người yêu mến con. Con đã nhắn: Mẹ ơi, con xúc động quá! Con khóc, con đã làm được rồi. Hy vọng con sẽ có được một chỗ nhỏ xinh trong thế giới âm nhạc rộng lớn ngoài kia. Mọi sự góp ý chia sẻ sản phẩm debut của con gái Mỹ Anh sẽ là niềm động viên lớn với con và gia đình âm nhạc của chúng tôi”, diva cho biết.

Sắp tới, Mỹ Anh sẽ không cố định ở một thể loại nhạc hay phong cách nào vì với cô, mỗi người sẽ luôn thay đổi để lớn lên và âm nhạc cũng vậy. Mỹ Anh chia sẻ muốn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc vì cô thấy thị trường hiện nay đang thiếu đi các nữ producer, đặc biệt là vị trí nhạc sĩ phối khí và kỹ sư âm thanh. Mỹ Anh tin rằng việc tự sáng tác và phối khí sẽ giúp bản thân được kiểm soát nhiều hơn trong âm nhạc.

Gia Bảo