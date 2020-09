Nữ ca sĩ 28 tuổi có tên ở hạng mục 'Nghệ sĩ' trong danh sách Time 100, bầu chọn 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới ở tất cả các lĩnh vực.

Selena Gomez

Tạp chí TIME vừa công bố danh sách chi tiết 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020 với sự xuất hiện của nhiều lãnh đạo thế giới, nguyên thủ quốc gia, giới nghệ sĩ cũng như những nhà tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Trong số các nghệ sĩ góp mặt năm nay đáng chú ý có Selena Gomez, nữ ca sĩ 28 tuổi, gương mặt nữ hiếm hoi được bình chọn.

Trong bài giới thiệu về cô do nữ diễn viên America Ferrera viết, Selena Gomez được mô tả như một người có ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực mình tham gia, một nghệ sĩ tràn ngập đam mê. "Cô ấy là một nhạc sĩ lớn, và có nhiều hơn những gì đã thể hiện trong âm nhạc. Năm qua cô ấy ra mắt album nhạc giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, Rare, Selena còn có một show hướng dẫn nấu ăn riêng treen HBO Max mang tên Selena + Chef và sắp tới là nhà sản xuất của series hài Only Murders in the Building.

Selena Gomez và Jennifer Hudson

Cô ấy còn ra mắt dòng sản phẩm làm đẹp riêng và cam kết đóng góp 100 triệu USD trong hơn 10 năm cho các dịch vụ sức khỏe phục vụ cộng đồng. Selena Gomez sử dụng mạng xã hội của mình để khuyến khích bầu chọn và ủng hộ Black Lives Matter", America Ferrera viết.

Bên cạnh Selena Gomez, một gương mặt nữ quen thuộc khác lọt vào top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm qua còn có nữ ca sĩ kiêm diễn viên Jennifer Hudson, Halsey - nghệ sĩ từng hợp tác với BTS trong đĩa đơn Boy With Luv.

Ngoài ra trong danh sách TIME100 còn có nam diễn viên da màu Michael B. Jordan từng đóng vai phản diện trong Black Panther. Đặc biệt trong số này còn có đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho, người đứng sau thành công của Ký sinh trùng, bộ phim làm nên lịch sử cho điện ảnh Hàn Quốc tại giải Oscar 2020.

Diễn viên Michael B. Jordan và đạo diễn Bong Joon-ho.

Quỳnh An