Chỉ sau vài tiếng đăng tải, cảnh Hoàng (Việt Anh) cưỡng hôn (Lương Thu Trang) trong tập 56 'Hướng dương ngược nắng' đã đạt gần 2 triệu lượt xem.

browser not support iframe.

Tập 56 Hướng dương ngược nắnglên sóng tối 20/4 chứng kiến bước tiến mới trong mối quan hệ giữa Hoàng (Việt Anh) và Minh (Lương Thu Trang). Được Minh đưa về nhà, Hoàng đã mượn rượu để hôn Minh ngay ở nhà cô. Lần thứ hai bị Hoàng cưỡng hôn, Minh không cho anh chàng ăn tát mà đã đáp lại Hoàng dù ra vẻ chống cự. Dễ nhận ra Minh đã yêu Hoàng, dù lúc này anh chàng đã trắng tay.

Ngay khi tập phim phát sóng, trích đoạn vô cùng đáng yêu này của cặp đôi Minh - Hoàng đã gây bão trên mạng xã hội. Trên trang phim chính thức của VTV, hiện đoạn clip này đã đạt gần 2 triệu lượt xem, 50.000 lượt thích và hơn 1.300 bình luận.

Đa phần khán giả bày tỏ sự yêu thích với cặp Minh - Hoàng, mong cặp đôi này sẽ đến với nhau: Thích cặp này ghê, đẩy thuyền tích cực; Từ giờ có động lực xem tiếp cặp này rồi...

Đặc biệt nhiều người dành lời khen ngợi cho diễn xuất ấn tượng của Việt Anh trong tập phim cũng như sự tương tác của hai diễn viên vô cùng ăn ý của hai diễn viên. Việt Anh say đỉnh giống Hồng Diễm rồi đấy, cặp đôi say hoàn hảo. Việt Anh đóng cảnh say đạt, xem mà không nhịn nổi cười, chị Diễm đã có đối thủ rồi.... là những bình luận của khán giả.

Bạn Đức Lê thậm chí còn cho rằng đây là tập phim hay nhất từ đầu phim đến giờ. Việt Anh và Lương Thu Trang dù hợp tác lần đầu nhưng sự chuyên nghiệp của hai diễn viên cùng diễn xuất ăn ý giúp họ tạo nên cặp đôi Hoàng - Minh vô cùng thú vị trên màn ảnh. "Phim Việt giờ rất hay, đạo diễn giỏi thật, ngôn từ và chất sống rất thực tế. Còn vai diễn Hoàng và Minh rất ăn ý", khán giả Hùng Phạm nhận xét.

Hướng dương ngược nắng đang đến giai đoạn cao trào và dự kiến sẽ còn khoảng 10 tập phim nữa là kết thúc.

Quỳnh An