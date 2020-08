Đóng vai Chu Ga Eul - bạn thân của Jan Di, Kim So Eun có nhiều đất diễn và tạo được sự chú ý với khán giả, qua đó sự nghiệp phim ảnh được mở rộng hơn. Nữ diễn viên xuất hiện trong các tác phẩm truyền hình đình đám như He who can’t marry, A thousand kisses, The horse doctor, Liar game… Năm 2020, nữ diễn viên tái xuất màn ảnh nhỏ với vai diễn lột xác trong Can’t be bothered to date, but don’t want to be. Bộ phim khắc hoạ cuộc sống của những người phụ nữ tuổi 20, 30 luôn tìm kiếm sự tự do và không muốn bị trói chặt bởi mối quan hệ tình cảm trai - gái, tuy nhiên lại sợ bản thân rơi vào cảnh cô đơn, một mình.