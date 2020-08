Trước đó, Hong Ri Na là nữ diễn viên nổi tiếng sở hữu hàng loạt bộ phim như: My Mother's Life in Disguise, General Hospital, Mountain, The dawn of the… Sau 'Nàng Dae Jang Geum', nữ diễn viên chỉ đóng thêm một bộ phim mang tên 'Three wives' rồi chính thức giã từ sự nghiệp phim ảnh. Năm 2005, Hong Ri Na thông báo kết hôn và mang thai con đầu lòng. Nữ diễn viên đến Canada sinh sống và trở thành người phụ nữ của gia đình. Từ đó cơ hội gặp lại nữ diễn viên trên màn ảnh cũng như các sự kiện giải trí hầu như không còn.