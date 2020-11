"Ông đã tạo ra một phong cách riêng và cũng định hình cả một kỷ nguyên trên màn ảnh. Sự thông minh, lịch lãm mà ông tạo ra trên màn ảnh đã trở thành chuẩn mực cho tất cả mọi người sau này". Daniel Craig nói về Sean Connery.

Sean Connery vừa qua đời ngày 31/10.

Sean Connery, huyền thoại màn bạc thế kỷ 20, James Bond lịch lãm của 7 phim đầu tiên về điệp viên người Anh 007 đã qua đời ngày 31/10/2020 khi mới tròn 90 tuổi chưa lâu. Dù bộ phim cuối cùng ông đóng vai 007 đã ra mắt 37 năm trước nhưng Sean Connery vẫn định hình phong cách của James Bond trên màn ảnh mà tất cả các diễn viên sau này rất khó vượt qua.

21 năm, Sean Connery xuất hiện trong 7 phim về James Bond mà phim nào cũng thành công. Đó là Dr. No (1962), From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1967), Diamonds Are Forever (1971), Never Say Never Again (1983).

Sean Connery được coi là huyền thoại trong lịch sử điện ảnh thế giới.

Sự ra đi của Sean Connery đã để lại niềm thương tiếc cho Hollywood và người hâm mộ khắp thế giới. Diễn viên Kevin Costner, bạn diễn của Sean Connery trong The Untouchables gọi ông là "người đàn ông có một sự nghiệp phi thường". Anh viết: “Tôi cũng như mọi người trên thế giới vô cùng đau buồn khi biết Sean Connery đã ra đi. Ông ấy là ngôi sao vĩ đại nhất tôi từng làm việc cùng và tôi sẽ mãi biết ơn vì được làm phim cùng Sean. Sean Connery có một sự nghiệp phi thường".

Nam diễn viên thủ vai 007 hiện tại là Daniel Craig cũng có bài chia sẻ dài về Sean Connery trên Twitter: "Thật buồn khi nghe tin một trong những huyền thoại thật sự của điện ảnh ra đi. Sir Sean Connery sẽ luôn được nhớ đến với tư cách James Bond và nhiều hơn thế nữa. Ông đã tạo ra một phong cách riêng và cũng định hình cả một kỷ nguyên trên màn ảnh. Sự thông minh, lịch lãm mà ông tạo ra trên màn ảnh đã trở thành chuẩn mực cho tất cả mọi người sau này".

Sean Connery là một trong những diễn viên ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.

'Người sói' Hugh Jackman chia sẻ ảnh Sean Connery trong vai 007 và viết trên Twitter: "Tôi lớn lên với sự ngưỡng mộ Sean Connery. Một huyền thoại trên màn ảnh và đời thường. Xin hãy an nghỉ".

Salma Hayek viết trên Instagram: "Thật buồn khi hôm nay một huyền thoại đã ra đi. Mong ông an nghỉ”. Arnold Schwarzenegger viết: "Sean Connery là một huyền thoại, một trong những diễn viên vĩ đại nhất của mọi thời đại". Trong khi đó Viola Davis chia sẻ ngắn gọn: "An nghỉ nhé biểu tượng James Bond Sean Connery của chúng ta".

Sean Connery trong trích đoạn phim 'Dr. No' (1962)

Sean Connery trong trích đoạn phim 'Goldfinger' (1964)

Sean Connery trong trích đoạn phim 'From Russia with Love' (1963)

Sean Connery trong trích đoạn phim 'Never Say Never Again' (1983)

Quỳnh An