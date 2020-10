Sean Connery, người đầu tiên đóng vai điệp viên 007 huyền thoại qua đời ở tuổi 90 vào ngày 31/10.

Sean Connery trong hình tượng James Bond.

Sean Connery là diễn viên người Anh. Chiều cao lý tưởng, vẻ điển trai cùng phong cách lịch lãm đã giúp ông mang đến thành công cho loạt 7 phim về điệp viên người Anh 007 suốt từ năm 1962 đến 1983 với Dr. No (1962), From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1967), Diamonds Are Forever (1971), Never Say Never Again (1983).

Sau này có rất nhiều ngôi sao đảm nhiệm vai này nhưng được cho là không thể vượt qua Sean Connery. Mới đây tờ Radio Times của Anh thực hiện cuộc bình chọn để tìm ra nam diễn viên đảm nhiệm vai James Bond xuất sắc nhất màn ảnh đã thu hút 14000 người hâm mộ và Sean Connery giành vị trí đầu bảng.

Sean Connery từng đóng 7 phim về 007 trong suốt 2 thập kỷ.

Sinh năm 1930 và bắt đầu đóng phim năm 24 tuổi, suốt gần 7 thập kỷ qua, Sean Connery đã góp mặt trong gần 100 phim, mang về vô số giải thưởng, trong đó có 1 tượng vàng Oscar năm 1988 cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong The Untouchables (1987).

Tuy nhiên, với người hâm mộ thì Sean Connery vẫn luôn gắn với hình tượng điệp viên 007 trong 7 bộ phim suốt 20 năm. Nhiều người cho rằng Sean Connery đã vào vai chính mình khi đóng 007 bởi ông sở hữu phong cách lịch thiệp đúng chất 007. Cùng với vai James Bond, Sean Connery đã đi vào lịch sử điện ảnh thế giới như biểu tượng phim ảnh thế kỷ 20.

Sean Connery khi ở tuổi 85.

Năm 1989, ở tuổi 59, Sean Connery vẫn giành danh hiệu Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất hành tinh cho tạp chí PEOPLE bình chọn. Năm 2000, ông được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ. Từ năm 2011, khi ở tuổi 81, Sean Connery ngưng đóng phim và cũng không mấy khi xuất hiện trên truyền thông từ đó.

Ngày 31/10, Sean Connery đã ra đi trong giấc ngủ khi đang ở nhà riêng tại Bahamas, để lại niềm thương tiếc cho người hâm mộ khắp thế giới.

Sean Connery trong trích đoạn phim 'Dr. No' (1962)

Quỳnh An