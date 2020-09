Diễm My lên tiếng giải đáp thắc mắc cho các fan về việc gương mặt của mình lúc gọn lúc lại tròn ở các tập phim 'Tình yêu và tham vọng' gần đây.

browser not support iframe.

Trích đoạn phim 'Tình yêu và tham vọng'

Nhân vật Linh do Diễm My đảm nhiệm chưa khi nào ngưng tạo sóng và gây tranh cãi kể từ khi Tình yêu và tham vọnglên sóng tới nay. Dù chỉ còn vài tập nữa là phim kết thúc nhưng người xem vẫn không ngừng đưa ra những thắc mắc và "soi" gương mặt, diễn xuất cũng như giọng nói của nhân vật Linh cũng như Diễm My.

Trước thắc mắc của khán giả về việc vì sao gương mặt Linh lúc gọn, lúc tròn khi lên hình dù các cảnh quay gần nhau, Diễm My cho biết: "Một năm trời quay phim ở nhiều địa điểm khác nhau, rồi có lúc tăng có lúc lại sút ký nên nhiều lúc gương mặt cũng có chút biến đổi. Ngoài ra, thời tiết nóng lạnh rồi lúc ốm phải uống thuốc là cũng ảnh hưởng gương mặt lúc lên hình. Vậy nên là có lúc gương mặt My thế này có lúc lại khác xíu là bình thường".

Diễm My trong tập phim 'Tình yêu và tham vọng' gần đây.

Do Tình yêu và tham vọng quay trong thời gian khá dài, trải dài qua 4 mùa trong năm nên các diễn viên chỉ có thể giữ raccord trang phục cho chính xác nhưng không thể kiểm soát được gương mặt của mình khi lên hình. Các cảnh phim lại không quay theo thứ tự thời gian xuất hiện nên mới có hiện tượng gương mặt trông khác nhau.

Có thể nói chưa có vai diễn nào nhận được sự quan tâm nhiệt tình theo cả khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực như vai Linh của Diễm My. Suốt từ khi phim phát sóng đến nay khán giả tranh cãi nhiệt tình về vai diễn này trên cả fanpage phim lẫn các diễn đàn.

Hình ảnh diễn viên tham dự VTV Awards tối 5/9 tại Hà Nội.

Bên cạnh ý kiến nhận xét Diễm My diễn tự nhiên và dễ thương thì nhiều khán giả cho rằng nhân vật Linh bị diễn một màu và thiếu cảm xúc. Không ít người xem đã ghét lây sang Diễm My vì không thích nhân vật Linh. Trên diễn đàn phim ảnh VTV, các fan tranh cãi từ ngày này qua ngày khác, chia phe bênh vực cũng như dành những lời thiếu văn minh cho nữ diễn viên 9X.

Trước quá nhiều ý kiến tiêu cực, Diễm My mới đây đã phải lên tiếng: "Nếu họ có những góp ý văn minh về nhân vật và diễn xuất, tôi ghi nhận. Còn nếu ném đá vu vơ hãy cứ để những viên đá rơi xuống hồ nước thôi". Diễm My cũng chia sẻ với VietNamNet rằng cô diễn xuất hoàn toàn theo cảm xúc chứ không hề dùng kỹ thuật, chuyện khán giả khen chê là bình thường.

Mỹ Anh