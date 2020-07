Huyền thoại Hollywood, Olivia de Havilland, người từng 2 lần giành tượng vàng Oscar và được đề cử cho vai diễn trong phim 'Cuốn theo chiều gió' vừa trút hơi thở cuối cùng.

Olivia de Havilland, nữ diễn viên thủ vai Melanie Hamilton trong phim kinh điển Cuốn theo chiều gió sinh năm 1916. Olivia de Havilland vừa qua đời trong giấc ngủ tại nhà riêng ở Paris, Pháp. Thông tin này được đăng tải trên hầu hết các tờ báo lớn thế giới. Trước đó nữ diễn viên vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 104 ngày 1/7. Bà từng 2 lần giành tượng vàng Oscar và được coi là ngôi sao cuối cùng của kỷ nguyên vàng Hollywood thập niên 1940, cũng là diễn viên cuối cùng của phim Cuốn theo chiều gió còn sống.

Olivia de Havilland trong 'Cuốn theo chiều gió'.

Mặc dù chỉ đóng vai phụ trong phim Cuốn theo chiều gió nhưng Olivia de Havilland luôn được gắn liền với bộ phim này dù bà còn rất nhiều bộ phim đình đám trong sự nghiệp mà đáng kể nhất là The Heiress (1949), tác phẩm mang về cho bà tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1950. Thập niên 1940 có thể coi là thập niên của Olivia de Havilland khi bà liên tục có những bộ phim ấn tượng và liên tục được đề cử Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong các phim Hold Back the Dawn (1941), To Each His Own (1946), The Snake Pit (1948).

Hình ảnh Olivia de Havilland khi về già.

Tuy nhiên sau khi kết hôn với nhà báo Pháp Pierre Galante năm 1955, Olivia de Havilland chuyển về Paris sinh sống, sự nghiệp của bà từ đây cũng chậm lại. Năm 2017, ở tuổi 100, nữ diễn viên được Nữ hoàng Anh Elizabeth II phong tước Hiệp sĩ và trở thành người lớn tuổi nhất được trao danh hiệu cao quý này. Olivia de Havilland khi đó nói bà vô cùng tự hào vì có được vinh hạnh này.

Olivia de Havilland - vai Melanie trong 'Cuốn theo chiều gió' (Gone With the Wind -1939)

Mỹ Anh