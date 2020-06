Hàng ngày bé Mộc vẫn theo mẹ đến nơi làm việc. Nữ diễn viên đang điều hành một trường mầm non do vợ chồng cô sáng lập. Đỗ Hải Yến nói để tạo ra một môi trường giáo dục an toàn, truyền cảm hứng, trong lành với hơn 2.500m2 phủ đầy cây xanh, cô và chồng đã phải mất nhiều thời gian để thuyết phục một kiến trúc sư nổi tiếng từ New York - Mỹ, cùng thực hiện món quà dành cho các con của mình và các bạn cùng trang lứa.