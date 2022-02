Các nhà phát hành đã nhanh chóng đưa ra danh sách loạt phim Việt cùng nhiều bom tấn Hollywood sẽ ra rạp phục vụ khán giả Hà Nội sau 9 tháng đóng cửa.

CGV Hà Nội gấp rút khử khuẩn phòng chiếu để kịp đón khán giả.

Hệ thống rạp chiếu phim tại Hà Nội - thị trường lớn thứ hai cả nước phải đóng cửa phòng dịch từ ngày 5/5/2021. Cuối tháng 1 vừa qua, sau gần 9 tháng ngừng hoạt động, Bộ VHTT&DL đề xuất mở cửa rạp chiếu tại Hà Nội từ 31/1. Rất nhiều đơn vị phát hành hay kinh doanh rạp đã hy vọng có thể mở cửa rạp chiếu vào dịp Tết - vốn là mùa doanh thu sôi động nhất năm nhưng cuối cùng đành phải chờ đợi quyết định từ lãnh đạo Hà Nội.

Ngay khi có quyết định từ Thành ủy Hà Nội cho phép mở lại rạp chiếu từ 10/2, các hệ thống rạp chiếu lớn ở HN như CGV, Lotte, Galaxy... đã gấp rút chuẩn bị để đón khán giả trở lại sau hơn 9 tháng đóng cửa. Cùng với đó, các nhà phát hành đã nhanh chóng đưa ra danh sách loạt phim Việt cùng nhiều bom tấn Hollywood sẽ ra rạp phục vụ khán giả với hy vọng sẽ hâm nóng phòng vé trở lại vào dịp Valentine.

3 bom tấn Hollywood ra rạp dịp này gồm: Fast & Furious 9, No Time To Die và Spider-Man: No Way Home.

Sau thời gian làm mưa làm gió tại thị trường toàn cầu với doanh thu 1,7 tỷ USD, thu về hơn 60 tỷ đồng doanh thu tại Việt Nam hồi cuối năm ngoái, Galaxy quyết định đưa Spider-Man: No Way Home (Người Nhện: Không còn nhà) trở lại rạp chiếu Hà Nội ngay ngày 10/2 này để đáp ứng nhu cầu của nhiều khán giả thủ đô chưa kịp thưởng thức bộ phim vừa nhận đề cử Oscar 2022 cho Kỹ xảo xuất sắc nhất.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung của CGV cho biết: "Hiện nay, CGV đã sẵn sàng ra mắt loạt phim để phục vụ khán giả. Ngoài các dự án phim mới sẽ được ra mắt, các bộ phim bom tấn đã lỡ hẹn trước đó với khán giả Hà Nội như:Fast & Furious 9 (Fast & Furious 9: Huyền thoại tốc độ), No Time To Die (Không phải lúc chết), Sing 2 (Đấu trường âm nhạc 2), Paw Patrol: The Movie (Paw Patrol: Phim Đội đặc nhiệm siêu đẳng), Dune (Dune: Hành tinh cát), Encanto, Chìa khóa trăm Tỷ, Mưu kế thượng lưu….cũng sẽ được trình chiếu lại vào ngày 10/2".

Cảnh trong phim 'Bẫy ngọt ngào'.

Bộ phim 18+Bẫy ngọt ngào với sự tham gia của Quốc Trường, Minh Hằng, Bảo Anh... nhiều lần trì hoãn ra rạp vì dịch bệnh đã ấn định ngày khởi chiếu 11/2 nên cũng kịp đến với khán giả Hà Nội ngay dịp cuối tuần này.

Việc Hà Nội mở cửa trở lại rạp chiếu không chỉ là tin vui với các chủ rạp, các nhà phát hành mà còn được khán giả đón nhận nhiệt tình. Rất nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch ra rạp ngay khi mở cửa từ 10/2 hoặc xem phim ngay vào cuối tuần này.

Quỳnh An