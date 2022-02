Don't Look Up (Đừng nhìn lên) - tác phẩm đỉnh đám do Leonardo DiCaprio đóng chính mới ra mắt tháng 12/2021 trên Netflix được xướng tên ở đề cử Phim hay nhất Oscar 2022.

Cách đây ít phút, các hạng mục đề cử Oscar 2022 đã được công bố với sự xuất hiện của những bộ phim đình đám hot nhất năm qua ở cả phòng vé lẫn các giải thưởng và rất được lòng giới phê bình.

Leonardo DiCaprio trong 'Don't Look Up'.

PhimDon't Look Up (Đừng nhìn lên) với sự góp mặt của Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Ariana Grande, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet.... nhận đề cử Phim hay nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất... Phim do Adam McKay, người đã đoạt giải Oscar với tác phẩm The Big Short đảm nhiệm vai trò biên kịch và đạo diễn.

Các phim ăn khách ở phòng vé năm qua như No Time to Die, Spider-Man: No Way Home, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đều có mặt ở hạng mục Kỹ xảo hay nhất.

Kristen Stewart hoá thân vào vai cố công nương Diana.

Kristen Stewart nhận 1 đề cử Oscar đầu tiên trong đời cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ hoá thân xuất sắc vào vai cố công nương Diana trong phim tiểu sử được đánh giá cao Spencer. Cô là diễn viên trẻ nhất được đề cử ở hạng mục này bên cạnh các gương mặt kỳ cựu như: Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Dolby, Hollywood vào 27/3 tới.

Một số đề cử năm nay

Phim hay nhất

Belfast

CODA

Don't Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Phim 'Dune' cũng nhận vô số đề cử Oscar.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Penélope Cruz, Parallel Mothers

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer



Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Andrew Garfield, Tick, Tick ... Boom!

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth



Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana DeBose, West Side Story

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, King Richard



Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Jesse Plemons, The Power of the Dog

J.K. Simmons, Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog



Đạo diễn xuất sắc nhất

Kenneth Branagh, Belfast

Ryûsuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

Kịch bản gốc xuất sắc nhất

Belfast

Don't Look Up

King Richard

Licorice Pizza

The Worst Person in the World



Quay phim xuất sắc nhất

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Phim hoạt hình hay nhất

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. the Machines

Raya and the Last Dragon

Ca khúc gốc hay nhất

"Be Alive" -phim King Richard, Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

"Dos Oruguitas" - Encanto, Lin-Manuel Miranda

"Down to Joy" - Belfast, Van Morrison

"No Time to Die" - No Time to Die, Billie Eilish, Finneas O'Connell

"Somehow You Do" - Four Good Days, Diane Warren



Thiết kế trang phục đẹp nhất

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story



Hoá trang và làm tóc xuất sắc nhất

Coming 2 America

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci



Biên tập xuất sắc nhất

Don't Look Up

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Tick, Tick… Boom!

Cảnh trong phim 'No Time to Die'.



Kỹ xảo tốt nhất

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story



Âm thanh xuất sắc nhất

Belfast

Dune

No Time to Die

The Power of the Dog

West Side Story



Phim quốc tế hay nhất

Drive My Car

Flee

The Hand of God

Lunana: A Yak in the Classroom

The Worst Person in the World

Phim tài liệu xuất sắc nhất

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with Fire

Quỳnh An