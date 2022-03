Từng để lại dấu ấn với những vai cave, gái làng chơi trong 'Người phán xử', 'Những cô gái trong thành phố', Thuý An gây bất ngờ cho khán giả vì màn 'quay xe' 180 độ trong 'Anh có phải đàn ông không'.

Thuý An vừa trở lại màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng với tạo hình mới lạ, khác hẳn những vai gần đây cô đảm nhiệm. Trong phim Anh có phải đàn ông không đang phát sóng, Thuý An vào vai Thuỳ Dung - một phụ nữ độc lập, quyết đoán, tháo vát, thực dụng, thẳng tính, không bao giờ thấy đủ và luôn nghĩ mình đúng. Thuý An từng chia sẻ ngoài đời cô cũng mạnh mẽ không kém Thuỳ Dung.

Khác với hình ảnh người phụ nữ chỉn chu, tháo vát, làm chủ kinh tế gia đình như Thuỳ Dung, trước đó khán giả ấn tượng với Thuý An qua tạo hình ngổ ngáo với những vai diễn nổi loạn, từ Hương Phố - bồ cũ Phan Hải trong Người phán xử đến Ly cave rẻ tiền trong Những cô gái trong thành phố.

Không chỉ gây ý chú trên sân khấu Kịch Hà Nội và những vai diễn số phận, Thuý An cũng từng gây chú ý qua những shoot hình táo bạo, nổi loạn như những vai diễn cô từng đảm nhiệm.

Tuy nhiên cũng có lúc cô nền nã, dịu dàng với tà áo dài chụp hình ở cầu Long Biên. Song mái tóc ngắn vẫn không thể làm mất đi vẻ đẹp cá tính của nữ diễn viên.

Sau Những cô gái trong thành phố, Thuý An tập trung chăm lo cho gia đình và sinh con nên gần đây mới trở lại màn ảnh. Cô giới thiệu đến khán giả hình ảnh mặn mà, chín chắn của một phụ nữ đang ở độ chín nhan sắc và viên mãn trong cuộc sống riêng.

Thuý An trong trích đoạn phim 'Anh có phải đàn ông không'

An Na