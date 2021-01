Các fan đang kêu gọi nhà sản xuất loại ông Donald Trump khỏi phim 'Home Alone 2: Lost in New York' dù vai của Tổng thống Mỹ chỉ dài vài giây.

Donald Trump từng có một vai khách mời trong bộ phim ăn khách Home Alone 2: Lost in New York (Ở nhà một mình 2: Lạc ở New York) công chiếu năm 1992. Vai diễn của ông thậm chí không có tên, chỉ kéo dài vài giây trong phim nhưng từng khiến nhiều người thích thú.

Tuy nhiên những diễn biến gần đây liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đặc biệt là vụ bạo loạn ở đồi Capitol ngày 6/1 khiến nhiều người quay sang chỉ trích ông Trump. Một số người hâm mộ phim ảnh đang vận động trên mạng xã hội để cắt vai ông Trump đảm nhiệm trong Ở nhà một mình 2 dù phim đã ra mắt 28 năm.

Cảnh phim của ông Donald Trump.

Cùng với đó, họ đưa ra những hình ảnh hài hước ghép các diễn viên khác như Kevin Spacey, Dolly Parton, Keanu Reeves... vào cảnh quay cùng Macaualy Culkin để thay thế ông Donald Trump. Người hâm mộ thậm chí còn viết thư vận động chữ ký để kêu gọi hãng Disney thay ông Trump bằng Tổng thống đắc cử Joe Biden cho phim hợp thời sự.

Tuy nhiên hiện tại cả hãng Disney lẫn Chris Columbus, đạo diễn của hai phần phim Home Alone 1&2 đều chưa lên tiếng bình luận về sự việc. Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây trên Yahoo Entertainment, đạo diễn Columbus có giải thích rằng sở dĩ ông Trump xuất hiện trong Home Alone 2 vì khi đó ông đang là chủ của khách sạn The Plaza nơi đoàn phim quay cảnh đó. Đoàn phim chỉ có thể tiến hành quay nếu ông Trump được đóng một vai khách mời và họ không có sự lựa chọn nào khác.

Quỳnh An