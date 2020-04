Han So Hee - tiểu tam hot nhất "Thế giới hôn nhân" hiện là nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý của khán giả vì vẻ xinh đẹp, quyến rũ.

"Thế giới hôn nhân - The World Of The Married" hiện đang là bộ phim nổi nhất trên màn ảnh Hàn. Với nội dung xoay quanh chủ đề ngoại tình, bộ phim nhanh chóng đạt 20% tỷ suất người xem tại Hàn Quốc. Nổi lên như một hiện tượng, cũng nhờ vậy mà dàn diễn viên trong phim cũng trở thành những cái tên được quan tâm nhất nhì showbiz. Trong đó, cái tên Han So Hee - nữ diễn viên thủ vai tiểu tam gây phẫn nộ nhất bộ phim này - đã vụt sáng thành ngôi sao được quan tâm nhất hiện nay của làng giải trí.

Trong phim, nữ diễn viên trẻ tuổi đảm nhận vai "tiểu tam" xen ngang vào cuộc sống hôn nhân của nhân vật nữ chính. Màn thể hiện của So Hee khiến khán giả không khỏi "điên tiết" vì diễn quá đạt vai người thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác mà còn không biết xấu hổ. Mặc dù bị ghét vì vai phản diện nhưng Han So Hee lại gây chú ý bởi nhan sắc đỉnh cao.

Han So Hee sinh năm 1994, sở hữu vẻ ngoài sắc sảo. Cô được đánh giá là bản sao hoàn hảo, sexy của nữ thần sắc đẹp Song Hye Kyo, thế nhưng mãi phải đến Thế giới hôn nhân Han Soo Hee mới có cơ hội tỏa sáng.

Bắt đầu sự nghiệp diễn khá muộn khi ở tuổi 23, người đẹp mới có vai diễn phụ đầu tiên. Một số phim của Han So Hee phải kể đến như Reunited Worlds, Money Flower, After The Rain... Trong đó với vai diễn trong bộ phim "Money Flower - Hoa Tiền", Han So Hee ghi điểm nhờ nét đẹp sắc sảo và khả năng diễn xuất thuyết phục. Nhờ đó cô được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc tại MBC Drama Awards.

Dù chỉ mới bắt đầu diễn xuất được 3 năm, Han So Hee có thể xem là một nhân tố tiềm năng của thế hệ nữ diễn viên mới xứ Hàn nhờ kỹ năng diễn xuất ổn định và nhất là nhan sắc nổi bật. Từng đường nét trên khuôn mặt của cô nàng đều vô cùng hoàn hảo khiến nhiều chị em phụ nữ vừa ao ước, vừa ghen tỵ. Cô được khán giả nhận xét là có 'gương mặt đẹp không góc chết'.

Không chỉ có nhan sắc đỉnh cao, Han Seo Hee còn sở hữu gu thời trang tinh tế sang chảnh. Han So Hee thường được biết đến với nét đẹp dịu dàng, mong manh và phong cách nữ tính nhẹ nhàng mà không kém phần quyến rũ.

Han So Hee hiện đang là một trong những cái tên đang “làm mưa làm gió” tại Hàn Quốc và châu Á. Nhiều người nhận định cô sẽ còn nổi tiếng hơn, thậm chí là vượt cả đàn chị Song Hye Kyo nếu tiếp tục phát triển được khả năng của mình.

Xem video Han So Hee đóng với bạn diễn hơn 18 tuổi trong 'Thế giới hôn nhân'

"Thế giới hôn nhân" khai thác chủ đề ngoại tình, xoay quanh cuộc hôn nhân nhiều sóng gió của nữ bác sĩ gia đình Sun Woo (Kim Hee Ae đóng). Sun Woo sớm nếm trái đắng khi chồng cô - Lee Tae Oh (Park Hae Joon) phản bội vợ con, ngoại tình với 'tiểu tam' xinh đẹp với Da Kyung (Han So Hee). Quá đau khổ, nữ bác sĩ quyết tâm lên kế hoạch trả thù chồng cùng bồ nhí của anh. Phim gây sốt không chỉ vì nội dung hấp dẫn, đề cập đến đề tài nóng hổi được nhiều người quan tâm mà còn bởi những cảnh nóng của các nhân vật trên màn ảnh. Đây cũng là bộ phim hiếm hoi đề tài gia đình của truyền hình Hàn bị gắn mác 19+. Theo ghi nhận, tập 10 của bộ phim "Thế giới hôn nhân" có mức rating toàn quốc là 22.9%, vượt qua mức rating 21.7% của "Hạ cánh nơi anh". Với những tình tiết hấp dẫn, đầy căng thẳng và bất ngờ, bộ phim được mong đợi sẽ phá kỷ lục rating 23.8% của siêu phẩm "Lâu đài trên không". Phim phát sóng vào 21h (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC.

T.K