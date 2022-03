browser not support iframe.

Nightmare Alley (Con hẻm ác mộng) - bộ phim mới nhất của đạo diễn Guillermo del Toro nhận về 4 đề cử Oscar 2022 danh giá cho Phim xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Thiết kế trang phục đẹp nhất và Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất.

Phim mang đến câu chuyện hào nhoáng mà cũng vô cùng day dứt, ám ảnh về cuộc đời của một kẻ lừa đảo đầy tham vọng.

Trong Nightmare Alley, tài tử Bradley Cooper thủ vai Stanton Carlisle - một gã đàn ông quyến rũ, tham vọng và không kém phần xảo quyệt. Khi gia nhập một gánh xiếc rong ruổi, Stanton học được ngón nghề mới từ cặp vợ chồng Zeena (Toni Collette) và Pete (David Strathairn). Hắn sử dụng bí kíp này để dấn thân vào giới thượng lưu New York những năm 1940, lừa đảo những kẻ có nhiều tiền cùng người tình Mary (Rooney Mara). Trong hành trình ấy, Stanton nhận được sự giúp đỡ của một bác sĩ tâm lý bí ẩn có tên Lilith (Cate Blanchett) - người có thể trở thành “kỳ phùng địch thủ” của hắn.

Nightmare Alley là phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên năm 1946 của nhà văn William Lindsay Gresham. Bên cạnh những cái tên đình đám như: Bradley Cooper (9 đề cử Oscar), Cate Blanchett (2 giải Oscar), Rooney Mara (2 đề cử Oscar), Toni Collette (1 đề cử Oscar)... phim còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt lớn của Hollywood như: Willem Dafoe (4 đề cử Oscar), Richard Jenkins (2 đề cử Oscar)…, đủ để thấy quy mô của bộ phim này “khủng” đến cỡ nào.

Đạo diễn Guillermo del Toro đã ấp ủ bộ phim điện ảnh này từ năm 2017, thời điểm mà bộ phim The Shape of Water của ông được khen ngợi nhiệt liệt và đoạt giải Phim xuất sắc nhất tại Oscar 2018. Nightmare Alley đánh dấu một sự chuyển hướng trong sự nghiệp của ông, khi bản thân tác phẩm không mang màu sắc viễn tưởng, huyền hoặc. Dẫu vậy, bộ phim vẫn sở hữu một màu sắc ma mị đầy lôi cuốn với cách kể chuyện và thiết kế bối cảnh khiến những khán giả trung thành của Guillermo del Toro không thể nhầm lẫn.

Nightmare Alley nhận về cơn mưa lời khen từ giới phê bình trên toàn thế giới. Trang Guardian ca ngợi: “Guillermo del Toro gây ấn tượng với chúng ta bằng một bộ phim noir tâm lý, nổi bật với diễn xuất đỉnh cao đầy rùng rợn và những cú twist kỳ quái”. Tờ Los Angeles Times cũng dành lời có cánh cho tài tử Bradley Cooper: “Cooper trải qua một sự biến đổi đáng kinh ngạc - sự biến đổi khiến khán giả bị thu hút, ghê sợ, thương hại và phải công nhận tài năng của anh".

Quỳnh An

