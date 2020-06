30 tuổi, 10 năm đóng toàn phim giờ vàng nhưng Thanh Sơn thừa nhận: "Vai diễn của tôi hay hay dở mọi người không chê mà cũng không khen. Điều đó có nghĩa là tôi đã thất bại".

Thanh Sơn sinh năm 1990 nhưng đã có 10 năm đóng phim truyền hình.

Không hề có chuyện giải nghệ

- Đã xem nhiều phim anh đóng và tôi từng có ấn tượng là Thanh Sơn diễn nhạt, dù đóng nhiều phim lên giờ vàng VTV nhưng mãi chưa bật được lên. Tuy nhiên vai Sơn trong 'Tình yêu và tham vọng' đã thực sự để lại ấn tượng và khác hẳn những vai nhàn nhạt lúc trước. Anh có cảm nhận được sự thay đổi này và bản thân Sơn có phải nỗ lực nhiều cho sự thay đổi ấy?

Về sự thay đổi, tất cả không chỉ dừng lại ở cảm nhận nữa mà tất cả đều nằm trong sự tính toán trước của tôi. Tôi muốn tạo dấu ấn với vai Sơn trong 'Tình yêu và tham vọng'. Đồng ý với chị là trước đây các vai diễn của tôi cứ nhàn nhạt và không để lại dấu ấn. Cảm giác ngày xưa những vai diễn của tôi giống như cái cột còn những người múa trên cái cột đó mới để lại ấn tượng. Nhưng có một điều tôi nhận thấy là trước đây dù vai diễn của tôi hay hay dở mọi người không chê mà cũng không khen. Điều đó có nghĩa là tôi đã thất bại vì mọi người không để ý đến mình. Do vậy lần này tôi quyết tâm đưa vào vai Sơn nhiều màu sắc của bản thân.

Tôi đã xin nghỉ ở Nhà hát Tuổi Trẻ cách đây một năm để có thể dồn toàn tâm toàn ý cho việc diễn xuất. Cách diễn trong phim truyền hình và trên sân khấu khác xa nhau và nếu làm song song hai việc thì dù tôi có cố gắng như trước đây thì cũng không có kết quả tốt được bởi các vai diễn vẫn có hơi hướng của sân khấu. Sau khi đọc kịch bản 'Tình yêu và tham vọng' tôi lập tức bị nhân vật Sơn cuốn vào và thấy rằng mọi điều kiện đã đến, chỉ còn cách làm hết mình với nó. Chính vì vậy tôi xin nghỉ ở nhà hát một thời gian để có phong cách diễn tự nhiên nhất, có màu sắc đa dạng nhất chứ không như các vai diễn trước. Và đến thời điểm này tôi vui vì nhận được những phản hồi tốt của khán giả.

- Anh có coi vai Sơn trong 'Tình yêu và tham vọng' giống như là canh bạc đánh cược sự nghiệp bởi tôi có nghe anh tuyên bố đâu đó rằng nếu lần này vai diễn không thành công thì anh sẽ nghỉ hẳn phim truyền hình? Đó có như là hành động tự tạo áp lực cho mình?

Đúng là tôi đã tự tạo áp lực cho mình. Lúc tôi nói mình đã làm nghề được 10 năm sau đó xuất hiện nhiều câu hỏi rằng vì sao đã làm nghề chừng đó năm mà chưa có chỗ đứng. Cũng có khán giả bình luận là do tôi chưa gặp may mắn. Nhưng tôi không nghĩ vậy, lý do chính là tôi chưa tận dụng được cơ hội mình có. Đúng như chị nói là lần này tôi tự tạo áp lực cho bản thân nhưng không hề có chuyện giải nghệ.

Hôm đó tôi có nói rằng điều kiện dành cho mình đang quá tốt, từ kịch bản, đạo diễn, kênh phát sóng và màu sắc của nhân vật đúng như tôi mong muốn lâu nay. Khi tất cả các điều kiện đã có mà tôi vẫn không làm tốt nữa đó chỉ còn là do tôi, do khả năng tôi chưa có. Nếu lần này mà không làm tốt nữa lúc đó tôi sẽ toàn tâm toàn ý dành cho sân khấu. Vì tôi xin nghỉ một năm để tập trung cho truyền hình, nếu không làm tốt đương nhiên tôi sẽ quay lại để làm sân khấu chứ không phải bỏ nghề.

Thanh Sơn và Diễm My thân thiết cả trên phim 'Tình yêu và tham vọng' lẫn ngoài đời.

Diễm My rất đáng yêu

- Nghĩ lại quãng thời gian 10 năm đóng phim liên tục, toàn lên sóng giờ vàng mà vẫn không nổi, có khi nào anh thấy buồn và thất vọng vì bản thân mình?

Với bản tính của mình tôi ít buồn vì những chuyện như thế này. Tôi chỉ quan niệm 10 năm qua là quãng thời gian trải nghiệm, có sự va chạm qua những vai diễn để chuẩn bị cho Sơn của 'Tình yêu và tham vọng'. Trước đó tôi toàn được giao những vai già dù thực tế là tôi rất trẻ. Vai Sơn của 'Tình yêu và tham vọng' vẫn có sự trẻ trung của bản thân nhưng lại mang cả những trải nghiệm của tôi. Thế nên ở phim lần này tôi đã tự tạo áp lực cho mình và giả dụ nếu không làm tốt đó mới thực sự đáng buồn.

- Tuy nhiên đến thời điểm này khi đọc các comment thì thấy vai Sơn đã được khán giả yêu thích, anh có coi đó là thành công bước đầu?

Tôi chưa thể gọi là thành công ban đầu bởi ngay khi đọc kịch bản tôi đã biết vai diễn đến trong thời điểm này sẽ được khán giả yêu thích. Nhưng đó chỉ là thành công bước đầu, một vai đang được yêu thích nếu bị hỏng dù chị một chút về sau thì sẽ thành sạn. Do vậy tôi đã chuẩn bị tâm lý nhiều để làm sao vai diễn mang lại tiếng cười và sự thoải mái cho người xem. Tôi đọc nhiều comment của khán giả khen Sơn đẹp trai nhưng kỳ thực tôi chỉ quan tâm đến những nhận xét về diễn xuất dành cho mình và tôi biết mình đã đi đúng hướng. Tôi sẽ cố gắng đến cuối phim để dù cho 'Tình yêu và tham vọng' có kết thúc khán giả vẫn nhớ đến một vai phụ điển hình. Điều đó cũng làm tôi hạnh phúc.

Thanh Sơn và Quỳnh Kool trong phim 'Đừng bắt em phải quên' sắp lên sóng trở lại.

- Khán giả đang đặc biệt thích hai cặp Linh - Sơn và muốn hai người đến với nhau. Tôi thấy ngoài đời Diễm My cũng rất quý mến anh và thường xuyên đăng hình hay clip vui đi với nhau. Thanh Sơn ngoài đời thấy Diễm My thế nào?

My rất đáng yêu và rất chuyên nghiệp. Bên ngoài anh em có thể cười đùa vui vẻ nhưng đến những cảnh tâm lý nặng cô ấy rất chỉn chu và đau đáu vì công việc. Thời gian đầu cô ấy stress vì những tập đầu phát sóng chưa được đón nhận nhưng dần dần đã thoải mái hơn.

- Cùng song song với 'Tình yêu và tham vọng' sắp tới 'Đừng bắt em phải quên' cũng sẽ lên sóng trở lại. Như vậy là Thanh Sơn sẽ phủ sóng giờ vàng cả tuần, anh thấy vui hay áp lực nhiều hơn?

Đó là điều nằm ngoài dự tính của tôi. Đáng lẽ sau khi 'Đừng bắt em phải quên' phát sóng sẽ đến 'Tình yêu và tham vọng' nhưng giờ sắp tới cả hai cùng phát sóng một lúc. Nhưng cũng may mắn là từ khi bắt đầu nhận vai tôi đã cố gắng để xây dựng hai nhân vật không giống nhau một chút nào cả. Bởi nếu hai vai chỉ có một chút nào đó giống nhau khán giả sẽ không phân biệt được hai nhân vật. Do vậy từ tạo hình đến phong thái, tâm lý của hai nhân vật này tôi đều phải tính toán nhiều. Thực sự là rất lo và áp lực nhiều. Thời gian này tôi cũng đang quay song song cả hai phim nên càng lo lắng.

Clip trích đoạn Thanh Sơn - vai Sơn trong 'Tình yêu và tham vọng'

Clip trích đoạn Thanh Sơn - vai Duy trong 'Đừng bắt em phải quên'

Mỹ Anh