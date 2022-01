Diễn viên Hàn Quốc O Yeong Su gây bất ngờ khi thắng giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc" với vai diễn trong Trò chơi con mực.

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2022 do Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA) tổ chức sáng 10/1 (giờ Việt Nam) mới đây đã công bố những người giành giải.

Được diễn ra theo hình thức kín, không trực tiếp trên truyền hình. Ban tổ chức đã cập nhật kết quả trên website chính thức. Theo đó, Diễn viên Hàn Quốc O Yeong Su - trùm cuối trong Squid Game (Trò chơi con mực) đã gây bất ngờ khi vượt qua Billy Crudup, Kieran Culkin, Mark Duplass nhận giải 'Nam diễn viên phụ xuất sắc'.

Trùm cuối 'Trò chơi con mực' nhận giải Quả cầu Vàng 2022.

Nam diễn viên Will Smith chiến thắng hạng mục 'Nam diễn viên chính xuất sắc' thể loại chính kịch khi vào vai bố của chị em tay vợt nhà Williams trong phim tiểu sử King Richard.

Rachel Zegler cũng đã xuất sắc giành Quả cầu Vàng cho hạng mục 'Nữ diễn viên chính xuất sắc' thể loại ca vũ kịch, hài kịch với vai diễn đầu tay trong West Side Story.

Will Smith chiến thắng hạng mục 'Nam diễn viên chính xuất sắc' trong 'King Richard'.

Ariana Debose giành giải 'Nữ diễn viên phụ xuất sắc' cho vai diễn trong phim điện ảnh West Side Story.

Nicole Kidman đã chiến thắng Quả cầu Vàng 2022 hạng mục 'Nữ diễn viên chính xuất sắc' thể loại chính kịch.

Kodi Smit-McPhee giành Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp với The Power of the Dog ở hạng mục 'Nam diễn viên phụ xuất sắc' thể loại chính kịch. Với bộ phim này, đạo diễn Jane Campion cũng xuất sắc giành Quả cầu vàng năm nay.

West Side Story của đạo diễn gạo cội Steven Spielberg đã chiến thắng giải 'Phim truyện xuất sắc thể loại ca vũ kịch/hài kịch'.

Drive My Car cũng là bộ phim không nói tiếng Anh giành giải năm nay.

'Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất' Quả cầu vàng năm nay giành cho No Time to Die trong phim No Time to Die.

Trailer phim 'Trò chơi con mực'

Hà Lan