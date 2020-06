- Mai Phương Thúy chia sẻ, cuốn sách "gối đầu của cô là 'Why we sleep", đây cũng là cuốn mà tỷ phú Bill Gates yêu thích.

14 năm kể từ khi đăng quang ngội vị Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy vẫn là cái tên được yêu thích. Cô không chỉ đẹp mà còn được biết đến như một nàng hậu hiểu biết ở nhiều lĩnh vực.

Vài năm sau đăng quang, người ta ít thấy Mai Phương Thúy hoạt động trong showbiz, cô tập trung đầu tư kinh doanh, chứng khoán. Hôm nay, người ta thấy Mai Phương Thúy mua cổ phiếu của các tập đoàn lớn này, hôm sau lại thấy cô đầu tư vào một lĩnh vực hoàn toàn mới khác. Mai Phương Thúy bảo mình làm được điều đó là do có năng khiếu.

Dù giỏi, dù đa năng nhưng Mai Phương Thúy vẫn rất khiêm tốn Có lẽ, đó chính là điều quan trọng giúp Mai Phương Thúy trở thành một cô Hoa hậu có vị thế trong lòng mọi người. Cô bảo, điều mình muốn làm hiện tại chính là mang lại giá trị bền vững, tốt đẹp cho mọi người. Giá trị đó được nàng hậu vun đắp từ việc thay đổi tư duy nhờ đọc sách.

- Chị ít xuất hiện nhưng mỗi lần đều gây chú ý, mọi người hay bảo Mai Phương Thúy là hoa hậu của các hoa hậu?

Tôi là dân đầu tư, kinh doanh, có danh hiệu đó thì cũng không thêm được tiền nên tôi không ham. Nếu được bầu thì tôi sẽ bầu cho Hà Kiều Anh vì chị rất quyến rũ lại giỏi giang.

- Chị có nghĩ giá trị trí thức mới là thứ khiến một hoa hậu được nhiều người yêu quý một cách bền vững?

Tôi giờ không nghĩ nhiều vậy. Hồi trẻ mình hay lý luận, hay triết lý. Giờ thì tôi chỉ nghĩ làm sao mình đem lại giá trị tốt bền vững cho mọi người.

- Giá trị bền vững ấy được chị bồi đắp mỗi ngày bằng việc rất chăm chỉ đọc sách?

Xưa lúc trẻ, rảnh rỗi, tôi đọc sách nhiều như cái máy nghiền thức ăn, bao nhiêu cũng không đủ, cứ rảnh ra là đọc. Giờ thì tôi đọc có chọn lọc hơn, lĩnh vực gì mình cần tìm hiểu thì mình mới đọc.

- Ai là người truyền cảm hứng đọc sách cho chị từ nhỏ hay cứ tự nhiên ham mê đọc sách?

Tôi thích đọc sách bởi so với vận động thì đọc sách dễ hơn. Mỗi khi đọc sách, tôi chỉ cần nằm ra và suy nghĩ, tưởng tượng, không cần đổ giọt mồ hôi nào.

- Có câu chuyện hay kỷ niệm nào với những cuốn sách chị nhớ nhất?

Tôi có kha khá kỷ niệm với sách. Nhưng có lẽ điều làm tôi nhớ nhất đó là có lần do mải đọc một cuốn tiểu thuyết hay mà thức liền 2 đêm.

- Hôm nay thấy chị đầu tư cổ phiếu này, mai lại thấy cổ phần chỗ khác, tất cả đều là do chị tự đọc sách đầu tư kinh doanh nghiên cứu?

Cái đó là do năng khiếu một phần. Nhưng đó cũng là kết quả của việc đọc nhiều sách. Tôi đọc đến mức 'tẩu hoả nhập ma' rồi. Mong bạn bè đừng gửi tặng sách về đầu tư nữa.

- Cuốn sách gối đầu của Mai Phương Thúy là gì?

Giờ thì tôi chỉ có một cuốn là "Why we sleep" thôi. Đây là một trong những cuốn sách mà tỷ phủ Bill Gates yêu thích và gợi ý mọi người nên đọc. Cuốn sách nói về giá trị của giấc ngủ và nhắc nhở chúng ta nên biết quý trọng sức khỏe thông qua giá trị của giấc ngủ. Đọc những gì Bill Gates viết có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đọc sách và suy nghĩ.

- Đọc sách nhiều như vậy, hẳn chị có một cuốn sổ để ghi lại những gì mình đặc biệt yêu thích?

Những câu nói nào tôi thích sẽ đều in ra dán lên tường để ngày nào cũng thấy. Một vài câu trích dẫn tôi thích nhất đó là: "Thay đổi là cách lành mạnh nhất để sinh tồn", "To improve is to change, to be perfect is to change often" (Phát triển chính là thay đổi, để hoàn hảo, hãy thay đổi thường xuyên - PV), "Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts" (Thành công không phải là điều cuối cùng, thất bại cũng chưa phải điểm kết thúc, đó chỉ là can đảm để tiếp tục mục tiêu - PV)

- Phải chăng vì thế mà người ta thấy một Mai Phương Thúy thay đổi thường xuyên, không nhàm chán?

Đúng là như vậy. Đọc sách giúp tôi thay đổi tư duy nhiều lắm. Dần dần, nó ngấm và biến tôi trở thành người yêu thích sự thay đổi. Hôm nay như thế này mai đã quay ngoắt 360 độ.

- Chị nhận xét gì về văn hóa đọc của người trẻ hiện nay và có cách nào để bạn trẻ thích đọc sách?

Thú thực là tôi quá bận nên không biết các bạn trẻ bây giờ có mạng xã hội rồi có nhiều thời gian đọc không. Tuy nhiên tôi biết văn hoá đọc không bao giờ biến mất và càng lớn người ta lại càng thích đọc để chiêm nghiệm cuộc sống.

- Chị có thể gợi ý một vài cuốn hay cho mọi người?

Tôi hay đọc những cuốn sách do những người nổi tiếng mà mình yêu thích gợi ý. Tôi nghĩ, đọc sách theo gợi ý của những người nổi tiếng cũng rất hay nhưng đôi khi cũng còn tuỳ là người nổi tiếng như thế nào. Tôi thì thích mọi người đọc những truyện giải trí ví dụ như Doraemon chẳng hạn...

- Nhà chị khéo chứa sách nhiều nhất?

- Tôi đọc quá nhiều nên cũng không nhớ nổi mình có bao nhiêu cuốn sách. Tuy nhiên, ngoài sách giày dép cũng nhiều không kém. Tôi đọc nhiều nhưng không thích bị chìm đắm.

Hà Lan