Hẹn hò với nhau, tiền đạo Tiến Linh và Huỳnh Hồng Loan chính thức trở thành cặp đôi chị - em tiếp theo trong làng bóng. Tiến Linh sinh năm 1997, kém bạn gái Hồng Loan (sinh năm 1994) 3 tuổi. Tuy nhiên, tối 17/4, mạng xã hội xôn xao thông tin Tiến Linh chia tay Hồng Loan sau 3 tháng hẹn hò. Dân mạng nhận thấy cả hai đã huỷ theo dõi nhau trên Instagram và càng nghi vấn khi Tiến Linh đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý hôm 16/4: ''Quãng thời gian đó thật đẹp! Thank you for everything! - Cảm ơn vì tất cả".