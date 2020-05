Jessica Jung chia sẻ hình ảnh chụp cùng mẹ. Được biết, mẹ của nữ ca sĩ rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. Dù năm nay đã gần 60 tuổi nhưng nhiều người nhận xét bác có khí chất vô cùng quý phái, sang trọng và giữ nét trẻ trung. Người hâm mộ còn cho rằng Jessica trông rất giống mẹ, còn Krystal - em gái Jessica, thành viên f(x) thì giống bố. Jung Yonghwa (CNBLUE) phát hành ca khúc mang tên Would You Marry Me? vào 19/5 với sự góp giọng của Lee Joon, Doojoon (Highlight) và Kwanghee. Theo công ty quản lí FNC Entertainment, bài hát là một ca khúc hoàn hảo để hát trong đám cưới. Giai điệu và lời bài hát là lời động viên được gửi tới các cặp đôi đã cùng nhau trải qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Đặcb iệt hơn, ca khúc này đánh dấu sự tái ngộ của bộ tứ Wedding Boys trong chương trình Infinity Challenge năm 2016.