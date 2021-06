Chia sẻ với VietNamNet Hồng Nhung bảo: "Trẻ con luôn có năng lượng tích cực và nhiều màu sắc, tôi muốn lan tỏa năng lượng đó đến với mọi người"

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng, cũng như nhiều sao Việt khác, ca sĩ Hồng Nhung tuân thủ quy định về giãn cách xã hội. Thời gian ở nhà, nữ ca sĩ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.

Hồng Nhung chia sẻ với VietNamNet: "Giãn cách xã hội nên tôi có nhiều thời gian hơn để dọn dẹp nhà cửa, soạn lại đồ đạc và bỏ đi những thứ không cần thiết, vì vậy nhà cửa cũng sạch sẽ, gọn gàng hơn nhiều".

Trên trang cá nhân, Hồng Nhung khoe hình ảnh căn bếp ngăn nắp, sạch sẽ với dòng trạng thái: "Ở nhà, quan trọng nhất là cái gì, đố em? - Cái bếp". Căn bếp nhà nữ ca sĩ được bài trí ấm cúng và gọn gàng. Chọn màu trắng và màu vân gỗ làm hai màu sắc chủ đạo, căn bếp vừa toát lên vẻ sang trọng lại mang cảm giác gần gũi, ấm áp.

Những ngày giãn cách xã hội, các con của nữ ca sĩ học văn hóa, kèn, đàn online tại nhà. Hồng Nhung dành nhiều thời gian chăm sóc, trông nom các con. Diva chia sẻ với VietNamNet: "Các con hay bị xao nhãng nên tôi phải trông nhiều hơn".

Cô bảo hàng ngày, các con dắt chó đi dạo và cùng đi đạp xe với mẹ. ''Các con chơi với tôi như những người bạn, chúng tôi thường xuyên chơi đùa và tranh luận về nhiều vấn đề xã hội. Tôi thấy những vấn đề đó qua góc nhìn trẻ thơ thật ngộ nghĩnh, giản đơn. Một ngày của tôi trong thời gian giãn cách bận từ sáng đến tối như vậy nhưng cũng rất vui", diva nói.

Mới đây, nữ ca sĩ đăng tải những hình ảnh tự cắt tóc cho con gái Tép trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen về sự khéo tay. Hai con của Hồng Nhung đều thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, có khuôn mặt xinh xắn với những đường nét lai tây và đôi chân dài thẳng tắp.

Hồng Nhung tự hào chia sẻ hình ảnh bé Tôm pha nước chanh cho mình: "Tôm bảo ở nhà mà uống nước chanh thì sẽ có thêm vitamin C, thấy khỏe và vui hơn". Ngày 1/6, Hồng Nhung đăng tải bức tranh hai con gái vẽ tặng các bạn nhỏ phải xa cha mẹ trong dịch bệnh. Bé Tôm vẽ tranh trừu tượng, bé Tép vẽ bức tranh cá tên Mars.

Hồng Nhung bật mí với VietNamNet, thời gian ở nhà, dù học online nhưng các con không hề buồn bã. Bé Tôm và bé Tép thường cùng các bạn học gọi điện nói chuyện, làm phim ngắn và nhiều tác phẩm bằng máy tính. Người đẹp cho biết con gái thứ 2 thích vẽ và vẽ rất đẹp, bé thường làm các phim hoạt hình ngắn từ chính những tác phẩm của mình.

"Nhà tôi có một cái máy may nhỏ, các con thường cùng với tôi "làm thủ công", cắt áo cũ to làm thành áo nhỏ hơn rồi trang trí. Ở trường các con được dạy rất kỹ về ý thức tiết kiệm, tái chế, thành ra việc thiết kế và may quần áo khiến các con rất vui", Hồng Nhung tâm sự.

Nữ ca sĩ xúc động khi thấy các con dần trưởng thành và cho biết hai con chính là nguồn năng lượng của mình. "Trẻ con luôn có năng lượng tích cực và nhiều màu sắc, tôi muốn lan tỏa năng lượng đó đến với mọi người - bạn bè và những người luôn yêu mến tôi.

Phải ở nhà ai cũng cảm thấy bức bối vì không được gặp bạn bè, đồng nghiệp và không được ra ngoài, nhưng khi có năng lượng tích cực ấy, cách nhìn những khó khăn trước mắt sẽ khác đi, con người sẽ lạc quan hơn để vượt qua thời gian khó khăn này" - Hồng Nhung lạc quan bày tỏ.

Thời gian giãn cách xã hội, Hồng Nhung tranh thủ chuẩn bị cho những dự án tiếp theo. Nữ ca sĩ cho biết bản thân đang ấp ủ dự án mới và đang tích cực luyện tập cùng nhạc sĩ Đức Trí.

Hồng Nhung hài hước kể với VietNamNet: "Thời gian này, tôi cùng nhạc sĩ Đức Trí thực hiện dự án nhạc tiền chiến theo phong cách mới - ban nhạc chơi acoustic live cùng ca sĩ, điều này đòi hỏi sự tập trung cao độ. Sáng dậy tôi tập thiền và yoga, sau đó tắm rửa, trang điểm và ăn mặc tươm tất để làm việc online cùng đồng nghiệp. Họ thấy mình không nghiêm chỉnh, chỉnh tề và xinh đẹp sẽ tụt mood (tâm trạng - PV) mất".

Nữ ca sĩ cũng không quên dành thời gian chăm sóc bản thân và thư giãn trong mùa dịch. Cô diện đồ tự tắm nắng tại phòng ngủ riêng. Dù đã ở tuổi U50 song nhan sắc của nữ diva vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhờ chăm chỉ luyện tập, cô giữ được vóc dáng thon gọn và làn da căng mịn.

Cùng thời điểm này năm ngoái, Hồng Nhung và các con ở bên Mỹ. Cô cho biết giãn cách ở Việt Nam và ở Mỹ rất khác nhau: "Ở Việt Nam rất khác so với ở Mỹ, vì ở đây tôi có gia đình và rất nhiều bạn bè, thỉnh thoảng chúng tôi gửi đồ ăn cho nhau. Với tôi, ở Việt Nam vẫn là nhất, không ở đâu vui bằng ở quê hương mình".

Nữ ca sĩ cũng đăng ký thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Nanocovax. Cô cho biết, hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử vaccine giai đoạn 2 truyền cảm hứng cho mình. Cô kể với VietNamNet: "Nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao tôi lại mạo hiểm như vậy. Khi tôi nhìn thấy hình ảnh Phó Thủ tướng Võ Đức Đam tiêm thử vaccine đợt 2, tôi đã rất tò mò về công nghệ sản xuất vaccine của Việt Nam.

Hiện nay nhiều ngành khoa học công nghệ của Việt Nam rất phát triển, Việt Nam là một trong số những nước mạnh công nghệ. Tôi đã đi tham quan phòng nghiên cứu vaccine và được giải thích về quy trình tiêm chủng. Những người khác đóng góp bằng cách ủng hộ quỹ vaccine, còn tôi - là một người có sức ảnh hưởng - tôi dùng hành động này của mình để thể hiện lòng yêu nước và tinh thần dân tộc". Hiện tại, cô chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho đợt tiêm thử.

Bèo dạt mây trôi - Hồng Nhung:

browser not support iframe.

Không hỗ trợ iframe

Không hỗ trợ iframe

Không hỗ trợ iframe

Thanh Nhàn - HM