Nữ chính Hẹn hò chốn công sở “làm mưa làm gió” màn ảnh Hàn hiện tại có tài năng, ngoại hình nổi bật và tính cách sôi nổi. Ít ai biết, cô từng trải qua tuổi thơ nghèo khó.

Kim Se Jeong sinh năm 1996, là nữ ca sĩ, diễn viên kiêm MC nổi tiếng Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ I.O.I. Tên tuổi người đẹp càng tỏa sáng sau khi lấn sân diễn xuất với loạt tác phẩm ăn khách như Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì, Hẹn hò chốn công sở.

Kim Se Jeong đảm nhận vai chính Hẹn hò chốn công sở.

Nữ ca sĩ nổi tiếng từ Produce 101

Trước khi nổi tiếng, Kim Se Jeong đã sớm ấp ủ đam mê trở thành ca sĩ. Năm 16 tuổi, cô tham gia cuộc thi truyền hình K-Pop Star 2. Sau đó, mỹ nhân họ Kim thi tuyển vào Jellyfish Entertainment và may mắn trở thành một trong 3 nữ thực tập sinh tại công ty này.

Kim Se Jeong tỏa sáng trên sân khấu.

Năm 2016, cô nổi đình đám khi tham gia mùa đầu tiên của show thực tế tìm kiếm tài năng nổi tiếng nhất làng K-Pop của Mnet - Produce 101. Cuộc thi quy tụ hơn 100 nữ thí sinh và tại đây, cùng nhau nỗ lực để giành suất ra mắt nhóm nhạc tân binh. Xuyên suốt 11 tập của Produce 101, Kim Se Jeong luôn là thực tập sinh gây ấn tượng mạnh với giọng hát đầy nội lực, ngoại hình xinh xắn, đáng yêu và thái độ hòa động, tốt bụng với các thí sinh còn lại.

Nhan sắc xinh đẹp, lôi cuốn của Kim Se Jeong.

Sau đêm chung kết, Kim Se Jeong được gọi tên ở vị trí Á quân, cùng những người chiến thắng khác ra mắt trong nhóm I.O.I dưới sự quản lý của YMC Entertainment. Tuy nhiên, nhóm tan rã sau chưa đầy một năm hoạt động. Sau đó, cô tiếp tục ra mắt trong nhóm mới tên Gugudan, song Gugudan không bùng nổ như mong đợi và tan rã cuối năm 2020.

Dù sự nghiệp nhóm nhạc không khả quan, Kim Se Jeong vẫn ghi dấu ấn khi hoạt động solo. Một số ca khúc nổi bật mà cô thể hiện có thể kể đến Flower road, She loves me, She loves me not…

Thành công trong diễn xuất

Bên cạnh vai trò ca sĩ, cựu thành viên I.O.I bắt đầu lấn sân làm diễn viên phim truyền hình. Tác phẩm đầu tiên Kim Se Jeong tham gia đồng thời đảm nhận vai chính là School 2017 nhưng khả năng diễn xuất không được đánh giá cao. Năm 2019, vai chính trong Anh muốn nghe em hát cũng chưa thực sự ấn tượng.

Kim Se Jeong bứt phá sự nghiệp với vai Do Ha Na trong Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì.

Chỉ khi đảm nhận vai Do Ha Na trong Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì ra mắt đầu năm 2020, Kim Se Jeong mới bứt phá, đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp 9X.

Kim Se Jeong một lần nữa gây chú ý khi đảm nhận vai nữ chính của Hẹn hò chốn công sở.

Trở lại màn ảnh khi đảm nhận vai nữ chính của Hẹn hò chốn công sở - phim truyền hình chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, Kim Se Jeong mới gây chú ý. Nữ diễn viên thủ vai nhân viên Shin Ha Ri làm việc tại một tập đoàn thực phẩm và nhiều năm ôm mối tình đơn phương với cậu bạn thân. Tình cờ, Ha Ri được cô bạn Jin Young Seo đề nghị thay mình đi xem mắt, đổi lại nữ chính sẽ nhận số tiền lớn.

Kim Se Jeong ghi dấu ấn với nhan sắc xinh đẹp, lối diễn xuất tự nhiên trong phim mới.

Shin Ha Ri chấp nhận hẹn hò, nhưng không ngờ tới đối phương lại chính là sếp của công ty cô. Từ đây, mối tình công sở lãng mạn, thú vị và hài hước bắt đầu. Phim lên sóng những tập đầu và nhanh chóng đạt rating ấn tượng. Kim Se Jeong được khen ngày càng xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên và tiến bộ.

Kim Se Jeong đẹp đôi bên bạn diễn Ahn Hyo Seop.

Ít ai biết, Kim Se Jeong sôi nổi, tươi vui lại có tuổi thơ chật vật vì nghèo khó. Kim Se Jeong từng tiết lộ thời còn cắp sách đến trường, điều kiện kinh tế của gia đình không được tốt. Phần lớn thu nhập đến từ tiền trợ cấp của chính quyền, các bữa ăn hàng ngày cũng lấy từ Quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo.

Cha mẹ mỹ nhân 9X sớm “đường ai nấy đi”. Cô theo mẹ và anh trai, từng phải sống nhờ nhà người thân, ở tầng hầm khi tới Seoul. Mẹ nữ diễn viên tần tảo làm đủ nghề từ giao sữa đến giúp việc cho cửa hàng. Tuy vậy, tuổi thơ khốn khó và hoàn cảnh gia đình đã tạo động lực cho Kim Se Jeong không ngừng nỗ lực, kiên định thực hiện ước mơ tỏa sáng trên con đường nghệ thuật.

Kim Se Jeong trở lại ấn tượng với Hẹn hò chốn công sở:

