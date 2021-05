Lee Jong Suk có mối tình đầu từ năm 15 tuổi. Hai người bằng tuổi, học chung trường và nảy sinh tình cảm. Trong chương trình One Night of TV Entertainment, nam diễn viên cho biết anh và bạn gái duy trì mối quan hệ đến năm 20 tuổi. Sao phim Khi nàng say giấc chia sẻ bạn gái anh là người có vẻ đẹp học thức. Hiện tại, hai người vẫn giữ liên lạc dù đường ai nấy đi. Ảnh: YG Entertainment.