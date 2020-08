Mỹ nam Lee Jong Suk chi gần trăm tỷ mua biệt thự mới

Diễn viên Lee Jong Suk vừa chi số tiền lớn mua biệt thự đắt tiền tại một trong những khu phức hợp sang trọng nhất Seoul, Hàn Quốc.

Khu phức hợp "Nine One Hanam" được biết đến là nơi sinh sống của nhiều người nổi tiếng như G-Dragon, Joo Ji Hoon,... vì có quy định nghiêm ngặt để bảo vệ quyền riêng tư.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên Lee Jong Suk đã mua một biệt thự trị giá 5 tỷ won (hơn 97 tỷ đồng) tại khu phức hợp sang trọng này sau khi bán tòa nhà tại Gangnam, Shinsadong, Seoul.

Khu phức hợp sang trọng "Nine One Hanam".

Ban đầu, tòa nhà tại Shinsadong được ngôi sao sinh năm 1989 mua với giá trị khoảng 3,9 tỷ Won (hơn 76 tỷ đồng). Sau 4 năm, tòa nhà này đã tăng lên 5,9 tỷ Won (hơn 115 tỷ VNĐ).

Hiện nay, Lee Jong Suk đang tại ngũ với tư cách nhân viên phục vụ công ích, không thực hiện nghĩa vụ quân sự như bình thường. Nam diễn viên dự kiến sẽ xuất ngũ vào ngày 2/1/2021.

Lee Jong Suk là một trong những đại gia bất động sản trẻ tuổi của làng giải trí xứ Hàn.

Lee Jong Suk ra mắt làng giải trí vào năm 2005 với bộ phim ngắn Sympathy. Xuất thân là người mẫu, Lee Jong Suk sở hữu chiều cao lý tưởng, thân hình chuẩn, gương mặt điển trai.

Sự nghiệp của Lee Jong Suk lên nhanh qua các bộ phim School 2013, Đôi tai ngoại cảm (I hear your voice), Pinocchio, Doctor Stranger, Pinocchio, W - Two worlds, V.I.P, While you were sleeping, Phụ lục tình yêu...

Năm 2016, cát-sê của Lee Jong Suk được trả khi đó lên tới 60 triệu won/1 tập phim (khoảng 1,1 tỷ đồng). Bên cạnh đó, anh nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo, làm MC cho sự kiện lớn cũng đem lại cho anh thu nhập cao.

Dương Phạm

Nguồn: Allkpop