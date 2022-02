Chae Joo Hwa thu hút chú ý với hình ảnh mặc váy cưới xinh đẹp.

Ngày 11/2, Chae Joo Hwa đăng tải bức ảnh trên Instagram kèm chú thích: “Cô dâu của tháng 3 xin gửi lời chào”. Trong ảnh, cựu thành viên của nhóm Hello Venus diện váy trễ vai, khiến người hâm mộ xuýt xoa trước vóc dáng, nhan sắc nổi bật, tinh tế và khí chất sang chảnh. Khán giả để lại nhiều lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp và chiếc váy hoàn mỹ của Chae Joo Hwa. “Bạn thực sự là cô dâu đẹp nhất thế giới", một bình luận cảm thán.

Ngày 27/1, News1 đưa tin Chae Joo Hwa thông báo sắp kết hôn. Chồng sắp cưới của sao nữ là doanh nhân hơn cô 10 tuổi. Cô cho biết: "Anh ấy luôn làm tôi cười, anh còn có nhiều ưu điểm để tôi học hỏi và cũng là người mà tôi kính trọng. Tôi sẽ ở bên chồng, trở thành chỗ dựa vững chắc của anh dù vui hay buồn, thuận lợi hay khó khăn".

Chae Joo Hwa và “nửa kia” hẹn hò từ mùa hè năm 2021. Mỹ nhân 29 tuổi tiết lộ quen biết chú rể qua bạn thân và nhận được sự chúc phúc từ công chúng.

Chae Joo Hwa sinh năm 1993, ra mắt làng giải trí với tư cách thành viên nhóm Hello Venus năm 2012. Kể từ đó, cô phát hành một số ca khúc hay như Venus, What are you doing today?, Do you want some tea?... Sau khi hoạt động với nghệ danh Lime, cô đổi tên thành Chae Joo Hwa và trở thành diễn viên sau khi nhóm nhạc tan rã năm 2019. Cô từng góp mặt trong một số phim như To be continued, Quản lý đỉnh cao, Entertainer, Touch, Idol Fever.

Lễ cưới của diễn viên 29 tuổi diễn ra cuối tháng 3. Cặp đôi quyền lực Hyun Bin - Son Ye Jin cũng tổ chức lễ cưới và về chung nhà trong tháng này.

