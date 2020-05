Nhạc sĩ Đặng Tiến Hoàng (ViruSs) đã quyết định dùng tiền cá nhân của mình để giúp chàng trai lên trang cá kêu gọi bán sức lao động lấy tiền chữa ung thư cho mẹ.

Mới đây, chàng trai tên Lê Giang Anh (34 tuổi) đã chia sẻ câu chuyện bản thân lên trang cá nhân với mong muốn bán sức lao động của mình để vay tiền tỷ cứu mẹ bị bệnh ung thư phổi giai đoạn 4. Lê Anh Giang tâm sự anh đã bán nhà, vay mượn bạn bè, tận dụng tất cả các mối quan hệ có thể, làm việc ngày đêm với mong muốn níu giữ sự sống cho người mẹ nay đã 70 tuổi.

Trong suốt hơn 2 năm qua, trong đầu anh Lê Giang Anh chỉ tồn tại một ý nghĩ duy nhất là bằng mọi giá phải cứu sống mẹ. Câu chuyện nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội và khiến rất nhiều người xúc động.

Lê Giang Anh đăng bức ảnh gia đình và hứa sẽ chiến đấu cùng nhau.

"Mẹ tôi bị bệnh ung thư phổi giai đoạn 4 đã hơn 2 năm. Ban đầu điều trị bằng thuốc miễn dịch có kết quả khả quan nhưng rồi hết tiền điều trị nên phải dừng thuốc được hơn 3 tháng thì bệnh trở nặng trở lại. Do đã bán hết tài sản (kể cả căn nhà ở quê) và vay mượn từ trước. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần trước khi viết post này và thực sự tôi hiện không còn phương án nào khác", Lê Giang Anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Câu chuyện về hoàn cảnh cuộc sống bế tắc khi phát hiện người mẹ mắc bệnh ung thư phổi ác tính và lòng hiếu thảo của người con trai chỉ mong níu giữ mạng sống cho mẹ của mình đã khiến nhạc sĩ ViruSs đã xúc động và muốn giúp đỡ Lê Giang Anh. Ngay lập tức anh đã dùng 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho Giang Anh vay để cứu mẹ.

Nhạc sĩ ViruSs hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp chàng trai bán thân chữa bệnh cho mẹ.

Ngay khi nhận được sự giúp đỡ từ ViruSs, Giang Anh đã xúc động chia sẻ: "Xin cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ, giúp đỡ và động viên hai mẹ con tôi. Nhờ sự giúp đỡ hết sức quý giá của mọi người cùng khoản hỗ trợ vay từ ViruSs và 3 người bạn khác nên tôi đã đủ số tiền ban đầu để bắt đầu điều trị cho mẹ. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người, tôi nợ mọi người mạng sống của tôi".

ViruSs tên thật là Đặng Tiến Hoàng, là streamer, Youtuber và nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ. ViruSs hiện đang sở hữu kênh Youtube với hơn 3 triệu lượt đăng ký, là người sáng tác những bản hit của Vpop như: Thằng điên, Trời giấu trời mang đi, Yêu được không,...

