"Hồi hai vợ chồng về đây, ai cũng bảo hâm sao bỏ phố thị về một vùng quê hẻo lánh. Sau này, bạn bè bảo: Ừ, hai ông bà này sáng suốt đi trước cả thời đại", vợ chồng NSND Thanh Hoa nói.

Trong Gõ cửa thăm nhà tập 34, Ngọc Lan cùng MC Đức Khuê ghé thăm tổ ấm của vợ chồng NSND Thanh Hoa.

Đại gia đình của NSND Thanh Hoa. Ảnh: MCV Network

"Cưa đổ" ngôi sao bằng miếng dứa 500 đồng

Những năm qua, vợ chồng bà đã rời xa phố thị, sống trong một gia trang ở vùng quê ngoại thành Hà Nội. “Hồi hai vợ chồng về đây, ai cũng bảo hâm sao bỏ phố thị về một vùng quê hẻo lánh. Sau này, bạn bè tới chơi cảm nhận được sự yên bình ở đây thì nhận ra: Ừ, hai ông bà này sáng suốt đi trước cả thời đại. Vợ chồng con út cũng không quen ở thành thị, về đây ở cho vui vầy gia đình”, nghệ sĩ Tôn Thất Lợi - ông xã Thanh Hoa, nói.

Cuộc đời và đặc biệt là hôn nhân của Thanh Hoa trải qua nhiều thăng trầm. Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên, bà cùng 2 con xây dựng cuộc sống độc lập. Với sự khắt khe của xã hội thời đó, vài lần NSND tưởng như khó tìm được một mái ấm yên bình. Vậy mà, Thanh Hoa vẫn gặp nghệ sĩ xiếc Thất Lợi - “bến đỗ” tình yêu và cũng là hôn nhân viên mãn 37 năm của bà.

Tôn gia trang rộng 1.000 m2 của vợ chồng Thanh Hoa, vườn trồng đủ thứ rau trái. Ảnh: MCV Network

Tôn Thất Lợi ngày trẻ là nghệ sĩ xiếc nhưng bén duyên và phát triển sự nghiệp với diễn hài. Ông nói về lý do vợ "phải lòng" mình đầy hóm hỉnh: “Tôi may mắn không chỉ có tài năng mà ở phần nhan sắc hơi bị xuất sắc đấy! Tới giờ Thanh Hoa vẫn hay bảo tôi ngày xưa "cưa đổ" được cô ấy chỉ tốn mỗi miếng dứa 500 đồng. Sau lần mời cô ăn miếng dứa đó, cả hai gần gũi nói chuyện nhiều hơn. Nhiều khi nghĩ lại lúc đó tôi không có suy nghĩ nào là sẽ yêu nhưng chắc là do duyên tới”.

Thanh Hoa cũng gật gù công nhận: “Lúc đó, tôi bị sự đẹp trai của ông ấy quyến rũ đến mức "ngã ngồi" ra được".

Tôn Thất Lợi kể thêm, ngày đó ông và vợ đi diễn chung đoàn với nhau mà quen biết, ấn tượng đầu tiên về Thanh Hoa là "cô gái này sao bé nhỏ mà mạnh mẽ quá, đi đâu cũng dắt theo 2 đứa con". Khi ấy, ông là trai trẻ, chưa trải sự đời thăng trầm như Thanh Hoa. Sau này, càng tìm hiểu, Thất Lợi càng thấy thương bà. Sự nghiệp của Thanh Hoa khi ấy đang trên đỉnh cao, được công chúng ái mộ nhưng chỉ ông nhìn thấy "cuộc sống sau ánh đèn của cô ấy lại bất hạnh quá". Thế là ông thương rồi yêu bà lúc nào không hay.

Hôn nhân bị ngăn cấm vẫn hạnh phúc 37 năm

Tuy nhiên, gia đình Tôn Thất Lợi lúc bấy giờ không chấp nhận cho cuộc hôn nhân này, thậm chí chủ ý đưa nam nghệ sĩ về quê kết hôn với một cô phát thanh viên đã sắp xếp trước đó. Gia đình dùng mọi cách cấm đoán, đến mức anh trai Tôn Thất Lợi từng đến gặp riêng nói chuyện với Thanh Hoa.

NSND nhớ lại cảm xúc rối bời khi đối diện áp lực: “Nếu tôi là người mẹ, tôi cũng không chấp nhận việc con trai mình lấy một người vừa đen, vừa lùn lại có 2 đứa con riêng như vậy. Lúc đó, tôi từng nghĩ: Thôi! Đường tình duyên với anh tới đây là hết rồi”.

Thanh Hoa làm đám cưới với Tôn Thất Lợi năm 68 tuổi.

Thế nhưng, Tôn Thất Lợi lại quá chung tình. Ông khẳng định đã nói lời yêu thì phải có trách nhiệm với tình yêu đó. Vượt qua sự ngăn cấm của gia đình, ông bất ngờ từ Huế trở ra Hà Nội đến gặp Thanh Hoa khiến bà rất xúc động, tặng bà bánh xà phòng làm quà rồi nói dối đó là của mẹ mình gửi để bà vui lòng.

“Tôi cảm thấy anh yêu mình thật chứ không phải cảm tính của những người nghệ sĩ đến với nhau, không phải tài năng, nhan sắc hay bất kỳ lý do nào khác. Tất cả đã qua cái ngưỡng của một tình yêu để có thể đi đến hôn nhân. Khi gia đình ngăn cản, cố tách hai chúng tôi ra thì sự trở lại của anh làm tôi tin đó là số mệnh rồi, là anh yêu tôi thật lòng!”, Thanh Hoa kể.

Sau này, mâu thuẫn ban đầu giữa gia đình hai bên cũng nhanh chóng được gỡ bỏ bởi sự chân thành, tình cảm mà Thanh Hoa và Tôn Thất Lợi dành cho nhau.

Thanh Hoa luôn hoạt bát, tích cực, tỏa ra nguồn năng lượng tích cực mà như ông xã ví là “đài phát thanh”. Ngược lại, Tôn Thất Lợi là đàn ông Huế rất từ tốn, trầm tĩnh.

Tấm ảnh hạnh phúc của vợ chồng Thanh Hoa.

Bí quyết giữ lửa hôn nhân hạnh phúc gần 40 năm, Thanh Hoa cho biết: “Gia đình là nơi người ta thừa hưởng những tinh tế, tinh hoa và lòng tốt của nhau; nhưng cũng là nơi chịu đựng những thói hư tật xấu của nhau. Khi đã sống với nhau như vợ chồng, chúng ta càng chịu đựng được khuyết điểm của nhau bao nhiêu thì gia đình càng bền chặt bấy nhiêu! Đừng chỉ hy vọng cuộc sống hôn nhân sẽ tồn tại vững bền bằng tình yêu hay những điều tốt đẹp”.

Chung sống nhiều năm, tình cảm vợ chồng giữa hai nghệ sĩ càng đầy. “Với chồng, chắc tôi phải dành cả đời để cảm ơn anh. Còn cuộc sống bây giờ đã quá viên mãn rồi! Tôi chỉ hy vọng có một ngày cả gia đình, họ hàng cùng nhau đi du lịch đến những nước đẹp nhất trên thế giới, cùng nhau tận hưởng dư vị cuộc sống hạnh phúc”, NSND cho hay.

browser not support iframe.

Cẩm Lan