Trong văn bản chính thức gửi báo chí, Ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thông báo quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với NSƯT Đức Hải.

Quyết định số 60-21/QĐ-CĐSG được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn ký ngày 9/6, có hiệu lực ngay lập tức.

Theo đó, chính thức miễn nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đối với NSƯT, thạc sĩ Trần Đức Hải. Theo đó, nghệ sĩ Đức Hải tạm dừng mọi công tác, nhiệm vụ tại đơn vị và bàn giao công việc theo quy định của nhà trường.

Chính thức miễn nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng đối với NSƯT Đức Hải.

Về quan điểm của đơn vị, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn nhận định vụ việc của NSƯT Đức Hải sẽ còn kéo dài và nhiều tình tiết chưa rõ ràng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường. Vì vậy, phía trường không đưa ra kết luận gì mà đợi kết quả của cơ quan điều tra cũng như báo chí thông tin rõ ràng về việc người viết thông tin trên Facebook cá nhân của NSƯT Đức Hải, từ đó sẽ có hướng xử lý tiếp.

Cụ thể, nếu NSƯT Đức Hải vô can, nhà trường sẽ tiếp tục hợp tác trong trường hợp ông vẫn còn muốn tham gia công tác.

"Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn chúng tôi tuyệt đối không đồng ý và không ủng hộ cá nhân nào làm ảnh hưởng tới uy tín cũng như hình ảnh nhà trường", phía trường nêu rõ.

Trước đó, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thông báo xem xét và sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp nếu những phản ánh về NSƯT Đức Hải là đúng. Văn bản viết: "Dù thực hư thế nào thì trước hết, NSƯT Đức Hải không phải là đại diện cho phát ngôn của trường cũng như hình ảnh của nhà trường. Mọi hành vi vi phạm (nếu có) của các cá nhân đều phải bị nhắc nhở, cảnh cáo, xử lý kỷ luật, thậm chí nhờ đến can thiệp của pháp luật".

Nhiều ngày qua, dư luận xôn xao dòng trạng thái và nhiều bình luận trên tài khoản Facebook cá nhân Đức Hải với giọng điệu chua ngoa, ngôn từ tục tĩu, nhạy cảm được cho là công kích một cá nhân. NSƯT khẳng định tài khoản Facebook của mình bị hack chứ anh không hề viết nội dung này.

Sau đó, Đức Hải lại thông báo không có chuyện bị hack Facebook mà dòng trạng thái ấy do con nuôi của anh "nghịch dại" đăng lên. Đến khi anh nhờ công an và an ninh mạng vào cuộc, cậu con nuôi này mới thú nhận là mình viết. Chia sẻ này mâu thuẫn với chia sẻ trước đó rằng Đức Hải không thể vào lại Facebook để xem chuyện gì xảy ra vì bị hacker chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Đức Hải cũng cho biết việc bị các đối tượng "khủng bố" tin nhắn hòng tống tiền 200 triệu đồng. Vì thế, vụ việc chưa dừng ở đây vì bên công an vẫn sẽ tiếp tục điều tra.

Cẩm Loan