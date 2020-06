Sao Hàn 13/6: TWICE giành chiến thắng trên sân khấu M!Countdown trước IU và Suga (BTS) với ca khúc More and more. Đây là chiến thắng thứ 100 trên các chương trình âm nhạc hàng tuần của 9 cô gái đến từ JYP. Thành tích này cũng giúp nhóm xô đổ kỷ lục giành 100 cúp chiến thắng nhanh nhất của EXO với 1697 ngày. Mới đây, đoạn clip hậu trường quay quảng cáo của Hyun Bin đã được đăng tải trên mạng. Chỉ diện trang phục đơn giản với áo thun, sơ mi và quần âu nhưng nam diễn viên Hạ cánh nơi anh vẫn tỏa sáng hết nấc nhờ diện mạo điển trai cùng nụ cười duyên dáng.