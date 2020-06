Han Sung Soo (giám đốc Pledis Entertainment) từ bỏ tiền bản quyền bất chính từ các ca khúc của IZ*ONE. Dispatch đưa tin lợi nhuận có được bằng cách lấy tên vợ mình dưới nghệ danh SO JAY sẽ được trả lại cho tác giả ban đầu. SO JAY cũng bị xóa khỏi danh sách sản xuất. Trước đó, Dispatch cáo buộc Han Sung Soo bí mật dùng tên vợ của mình đứng bản quyền 8 bài hát của IZ*ONE để trục lợi cá nhân. Báo Hàn đưa tin về lùm xùm khâu sản xuất trước thềm chương trình sống còn I-LAND. Theo thông tin từ những người trong cuộc, 3 ngày trước khi khởi quay, một nhân viên êkip đã ngã khỏi sân khấu. Trong ngày ghi hình, một thí sinh bị thương nặng ở tay, do đó rất khó để thực tập sinh này tiếp tục tham gia cuộc thi. Cả hai trường hợp đều liên quan đến thiết kế sân khấu nguy hiểm, thiếu biện pháp phòng ngừa an toàn. Đại diện Mnet xác nhận đúng là có tai nạn xảy ra với nhân viên và thí sinh. Với tình trạng hiện tại, thí sinh bị thương gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp tục tham gia ghi hình, phía Mnet đang tham khảo ý kiến và làm việc với công ty quản lý nhằm tìm biện pháp hỗ trợ phù hợp. Các biện pháp phòng ngừa an toàn cho show cũng sẽ được cải thiện. I-LAND sẽ phát sóng tập 1 vào 26/6, có sự góp mặt của 23 thực tập sinh cùng với dàn huấn luyện viên ấn tượng như Bi Rain, Zico, Bang Sihyuk (giám đốc Big Hit Entertainment)…