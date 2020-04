RBW tung teaser ảnh tiếp theo của Solar (Mamamoo) trong Spit it out. Đây là album solo đầu tiên được phát hành sau khi ra mắt nên Solar đã dành trọn tâm huyết chuẩn bị để có thể mang đến cho công chúng thấy được một hình ảnh hoàn toàn mới lạ. Spit it out sẽ được phát hành ngày 23/4 tới.

OUI Entertainment thông báo Kim Dong Han vừa trải qua ca phẫu thuật cắt amidan ngày 10/4 sau khi cảm thấy khó chịu trong cổ họng. Dự kiến nam thần tượng sẽ mất khoảng 3 tuần để phục hồi.