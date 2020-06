Sao Hàn 18/6: BLACKPINK tiếp tục tung chuỗi hình ảnh poster cực ngầu cho ca khúc How You Like That. Các thành viên đều trang điểm đậm cá tính, trong đó Lisa đặc biệt gây sốt khi xuất hiện với mái tóc đen ngắn và gắn khuyên môi cực chất. Đây là ca khúc đầu tiên mở đường cho chuỗi bài hát sẽ ra mắt trong tháng 7 và tháng 8 sắp tới của 4 cô gái nhà YG và đặc biệt là album của nhóm dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9.