TOP Media chia sẻ ảnh hậu trường của Kim Woo Seok trước buổi phát sóng trực tiếp nằm quảng bá cho album solo đầu tay 1ST DESIRE [GREED]. Được biết, không chỉ nổi tiếng bởi ngoại hình điển trai, nam thần tượng còn gây ngạc nhiên khi tham gia sáng tác và viết lời cho bài hát của mình. Netflix mua bản quyền phim truyền hình Record of Youth do Park Bo Gum và Park So Dam vào vai chính. Bộ phim là tác phẩm mới nhất được đạo diễn Ahn Gil Ho (Stranger, Memories of Alhambra, Watcher) chỉ đạo và biên kịch Ha Myung Hee (Doctors, Temperature of Love) chắp bút. Phim sẽ khắc họa quá trình trưởng thành của những người trẻ với bối cảnh trong giới người mẫu. Record of Youth sẽ phát sóng vào nửa cuối năm 2020.