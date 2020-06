Yoo In Na, Eric Mun (Shinhwa) và Im Joo Hwan xác nhận đóng vai chính trong bộ phim hài lãng mạn The Spy Who Loved Me. Nội dung kể về một người phụ nữ vô tình bị cuốn vào thế giới gián điệp. Kang Ah Reum (Yoo In Na thủ cai) vốn là một nhà thiết kế váy cưới đã kết hôn hai lần, cả hai đời chồng đều có nhiều bí mật. Jun Ji Hoon (Eric Mun thủ vai) - người chồng đầu tiên của Kang Ah Reum, là một điệp viên bí mật quyến rũ và khó đoán, làm việc cho Interpol. Trong khi đó, người chồng thứ 2 Derek Hyun (Im Joo Hwan thủ vai) là một điệp viên thông minh, có tính cách cạnh tranh. Eric bày tỏ sự phấn khích của mình: "Tôi đã rất vui khi được tham gia bộ phim hay này. Cùng với các bạn diễn, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để cho mọi người thấy diễn xuất tuyệt vời của mình". Theo dự kiến, The Spy Who Loved Me sẽ ra mắt khán giả vào tháng 10/2020.

Phim It’s Okay to Not Be Okay của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đã không thu hút được nhiều người xem ở tập 2. Được biết, tỷ suất người xem đạt 4.7%, giảm 1.4% so với tập 1.