Trong buổi phỏng vấn với tạp chí 1st Look, Taeyeon (SNSD) chia sẻ cảm nghĩ của mình khi được hỏi người hâm mộ có ý nghĩa gì với cô ấy: "Tôi cảm nhận được sự pha trộn phức tạp của những cảm xúc mà tôi không thể diễn tả được. Tôi cảm thấy biết ơn, xin lỗi và trân quý cùng một lúc. Tôi nghẹn ngào và không nói nên lời khi nhìn thấy họ. Tôi rất biết ơn vì người hâm mộ đã chăm sóc, yêu thương và ở bên cạnh chúng tôi suốt thời gian này”.

Ca khúc I'm in Trouble của NU'EST giành chiến thắng trên sân khấu Music Core trước ca khúc Eight của bộ đôi IU - Suga và Nonstop của Oh My Girl. Đây cũng là chiếc cúp thứ 4 mà các chàng trai nhận được.