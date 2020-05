TVXQ đầy nhiệt huyết, thể hiện sức hút đặc biệt trong buổi diễn trực tuyến Beyond The T - một phần của chuỗi chương trình trả phí Beyond Live do SM Entertainment tổ chức. Với hiệu ứng kỹ xảo đầy thu hút cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp, Yunho và Changmin đem đến cho người hâm mộ nhiều cung bậc cảm xúc với các ca khúc Mirotic, Rising Sun, The Chance Of Love, Before U Go, Why... Đặc biệt, Jeno, Jaemin và Jisung (NCT DREAM) là khách mời trong chương trình của tiền bối TVXQ.

Kang Seungyoon (WINNER) thể hiện tài năng ca hát của mình khi 6 lần giành chiến thắng trên chương trình King of Masked Singer. Nam ca sĩ cũng là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất giành được danh hiệu ‘King’ trong lịch sử chương trình. Seungyoon cho biết, ban đầu anh tham gia chương trình với mục tiêu quảng bá cho album mới của WINNER, tuy nhiên việc liên tục giành chiến thắng chính là điều anh không ngờ đến.