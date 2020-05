YG Entertainment tổ chức buổi tuyển chọn Search For The New Sound nhằm tìm kiếm những nhà sản xuất âm nhạc tiềm năng cho công ty. Không giới hạn độ tuổi, quốc tịch, học vấn… hạn đăng ký tuyển chọn sẽ kéo dài đến hết tháng 6. Big Hit Entertainment trở thành cổ đông lớn nhất của Pledis Entertainment. Giám đốc Han Seung Soo của Pledis cho biết: “Chúng tôi rất vui khi được đồng hành với Big Hit Entertainment, công ty đang dẫn đầu ngành giải trí Hàn Quốc. Đây sẽ là một bước đệm để các nghệ sĩ và nhân viên của Pledis tiến lên một tầm cao khác”. Trong khi đó, chủ tịch Bang Si Kyuk của Big Hit chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng hơn bất cứ điều gì với ngành công nghiệp sáng tạo của Han Sung Soo và Pledis Entertainment. Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau thông qua âm nhạc, cùng nhau phát triển và tạo ra một sức mạnh tổng hợp to lớn”. Với sự kiện này, các nghệ sĩ trực thuộc Pledis Entertainment là SEVENTEEN, NU’EST, Nana (After School), Kyulkyung, Yehana, Seungyeon (cựu thành viên PRISTIN) và Bumzu sẽ trở thành một phần của Big Hit Labels.