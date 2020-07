Sao Hàn 6/7: Hyerim (Wonder Girls) và vận động viên taekwondo Shin Min Chul tổ chức hôn lễ riêng tư tại một khách sạn sang trọng ở Seoul. Do Covid-19 tại Hàn Quốc, khách mời tham dự chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp. Ngoài ra, cặp đôi cũng phải hoãn chuyến đi hưởng tuần trăng mật. Đến tham dự sự kiện có Ahn So Hee, Ye Eun (Wonder Girls), một số thành viên nhóm TWICE, diễn viên Yoon So Hee, ca sĩ Park Ah Yeon, Park Ji Min...