Yoona (SNSD) tiết lộ chiếc xe Porsche mới có giá hơn 100 triệu won (2 tỷ đồng). Trong chương trình truyền hình ON & OFF, nữ thần tượng chia sẻ cuộc sống thường nhật của mình, vô tình hé lộ xe hơi đời mới, nâng cấp hơn chiếc xe hơi Volkswagen scirocco trước đây. Lim Young Min rời AB6IX sau scandal say rượu lái xe. Sau khi nam thần tượng bị cảnh sát bắt và treo bằng lái do tự lái xe trong tình trạng say rượu vào 31/5, mọi hoạt động của AB6IX đều tạm ngừng. Album mới của AB6IX phải lùi ngày phát hành, toàn bộ cảnh của Lim Young Min trên chương trình Good Girl khi xuất hiện cùng nhóm cũng bị cắt bỏ. Tuy đã viết thư tay xin lỗi, nam thần tượng vẫn quyết định rời nhóm. Brand New Music thông báo công ty tôn trọng quyết định của trưởng nhóm Lim Young Min. AB6IX sẽ tiếp tục hoạt động với 4 thành viên Lee Dae Hwi, Park Woo Jin, Kim Dong Hyun và Jeon Woong.